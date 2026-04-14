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Acusan de homicidio a cirujano de Florida que extirpó el hígado en vez del bazo a un paciente

DEFUNIAK SPRINGS, Florida, EE.UU. (AP) — Un jurado investigador imputó a un médico de Florida por un cargo de homicidio involuntario, tras presuntamente extirparle el hígado a un paciente en lugar del bazo durante una cirugía en 2024.

El fiscal del Primer Circuito Judicial anunció el lunes el cargo de homicidio en segundo grado contra el doctor Thomas Shaknovsky.

Los fiscales indicaron que, durante una cirugía del 21 de agosto de 2024, que estaba programada como una esplenectomía laparoscópica, Shaknovsky extirpó el hígado de la víctima en lugar del bazo. Eso provocó una “pérdida de sangre catastrófica y la muerte del paciente en la mesa de operaciones”, escribieron las autoridades en un comunicado de prensa. El paciente era un hombre de 70 años de Muscle Shoals, Alabama.

El jefe de policía del condado Walton, Michael Adkinson, afirmó en un comunicado: “Nuestro deber es seguir los hechos adondequiera que nos lleven, sin temor ni favoritismos”.

Los registros judiciales disponibles no mencionaban a un abogado de Shaknovsky que pudiera comentar sobre el caso.

Florida suspendió la licencia médica de Shaknovsky después de la cirugía. Los registros muestran que entregó voluntariamente su licencia médica en Alabama después de que los reguladores iniciaron el proceso para revocársela.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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