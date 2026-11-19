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Contenedores transportados en trenes y camiones en la Terminal de Contenedores de Long Beach, el 8 de abril de 2025, en el Puerto de Long Beach, California. (AP Foto/Damian Dovarganes, Archivo) AP

Una acusación federal dada a conocer el jueves revela detalles de un grupo organizado que asaltó más de 30 trenes que transportaban zapatillas Nike, calzado Crocs, herramientas eléctricas y otros productos importados a Estados Unidos a través de Los Ángeles y Long Beach, dos de los puertos de mayor actividad en el país.

Los trenes que llevan mercancías a tiendas y clientes en todo el país se han convertido en uno de los principales blancos de robos a gran escala en los últimos años, particularmente en algunos de los puertos más importantes de Estados Unidos, donde a diario se reciben cargamentos por cientos de millones de dólares. Los robos han atraído la atención de las compañías minoristas más grandes del mundo, incluidos gigantes como Amazon.

Los hombres obligaban a los trenes a parar en un lugar determinado, estropeando los frenos del vehículo, asegura el acta acusatoria. En ese momento, descargaban la mercancía y la colocaban en camiones para luego venderla a empresa no identificada, que era responsable de revender la mercancía robada.

“La magnitud del robo es asombrosa”, señaló el primer fiscal federal adjunto, Bill Essayli, quien prometió procesar cualquier intento futuro de robo de mercancía.

Los sospechosos compartieron en chats grupales varias fotos y videos en los que aparecen irrumpiendo en los vagones y posando con fajos de dinero en efectivo y mercancía robada. También compartieron fotos generadas con IA etiquetadas con la leyenda en español “Los Trenes”, debajo de imágenes retocadas de hombres arrojando cajas de zapatos desde los trenes hacia vehículos cercanos mientras eran seguidos de cerca por helicópteros policiales.

Los 13 hombres fueron acusados de asociación delictuosa y robo de carga ferroviaria interestatal. Dos de ellos también enfrentan cargos por actos de violencia contra transportistas ferroviarios.

De ser declarados culpables, podrían enfrentar penas de entre cinco y 20 años en una prisión federal. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP