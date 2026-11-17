La policía informó que encontró una bomba el viernes en las instalaciones de BioUrja y que la “neutralizó” antes de permitir que los residentes evacuados regresaran el sábado. Cientos de personas que viven en un radio de 1 milla (1,6 kilómetros) del sitio industrial fueron evacuadas.

Un jurado preliminar acusó a Andrew Kozak, de 41 años, de Chillicothe, Illinois, en un tribunal federal de hacer amenazas relacionadas con explosivos, delito punible con entre 10 y 25 años de prisión. También fue acusado de haber hecho esa amenaza a BioUrja Renewables por correo electrónico, delito punible con entre cinco y 10 años de prisión.

Según su página de LinkedIn, Kozak ha sido aprendiz en las instalaciones durante 10 meses.

“Aprendiendo a operar una planta de etanol”, escribió Kozak en la descripción de su puesto.

La policía indicó que el sospechoso fue detenido en las instalaciones de BioUrja el lunes por la mañana. En el momento del arresto no identificó a Kozak por su nombre.

En el sitio web del tribunal federal no figuraba ningún abogado para Kozak. Debe comparecer ante un tribunal federal en Peoria el martes por la tarde.

La denuncia contra Kozak está sellada. La fiscalía federal en Peoria no ha respondido a un mensaje en el que se solicitaban comentarios.

Kozak tiene antecedentes penales en Nebraska, donde según registros penitenciarios cumplió dos años de prisión por cargos de robo en tres condados. Fue liberado en 2008. Volvió a prisión en 2013 por un cargo de robo en un cuarto condado y fue liberado en 2014.

La planta de BioUrja contiene etanol y “otros tipos de sustancias químicas altamente combustibles”, declaró la alcaldesa de Peoria, Rita Ali, a WMBD-TV el viernes.

No es inusual que las fuerzas del orden reciban amenazas de bomba y llamadas sobre paquetes sospechosos, pero usualmente no derivan en un hecho real, aunque las autoridades se toman en serio ese tipo de avisos ya que deben evaluar e investigarlos.

Peoria, con una población de alrededor de 110.000 habitantes, se encuentra a unos 240 kilómetros (150 millas) al suroeste de Chicago. Kozak vive a unos 24 kilómetros (15 millas) al norte de Peoria.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP