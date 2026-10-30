Acusan de agresión agravada a agente del ICE que atropelló a un inmigrante en Houston

Carmen, hermana de Miguel Parra Hernández, sostiene un cartel en una conferencia de prensa sobre la acción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) relacionada con Hernández, el miércoles 14 de octubre de 2026, en Houston. (Raquel Natalicchio/Houston Chronicle vía AP). AP

La fiscalía de distrito del condado de Harris indicó que Mario Alberto Morales estaba al volante de un vehículo negro sin distintivos el 10 de octubre cuando atropelló a Miguel Parra Hernández, de 48 años, quien huía corriendo. Posteriormente, Parra Hernández quedó bajo custodia con una pierna rota.

Durante la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, pocos agentes federales han enfrentado cargos penales por sus acciones en el terreno, aunque algunos encuentros han sido objeto de investigación.

El caso en Houston fue presentado por el fiscal de distrito Sean Teare, de tendencia demócrata, quien también investiga la muerte a tiros de un constructor de viviendas mexicano, ocurrida en julio, la cual desató protestas en la cuarta ciudad más grande del país.

El ICE ha afirmado que Parra Hernández se interpuso frente al auto y calificó de falsas e “imprudentes” las acusaciones de que el agente lo golpeó intencionalmente. Calificó la acusación formal, en la que se imputa a Morales agresión agravada de segundo grado con un arma mortal, como “una maniobra política” y sostuvo que las autoridades locales no tienen facultades para investigar a agentes federales que actúan en el desempeño de sus funciones.

“Las acusaciones de que el ICE golpeó intencionalmente a Miguel Parra Hernández son IMPRUDENTES y FALSAS”, señaló la agencia en un comunicado.

Teare señaló que el video contradice claramente la versión del ICE. Un video de vigilancia muestra a un Jeep Cherokee acelerando sobre un camellón y dirigirse hacia Parra Hernández mientras él huye corriendo. El viernes, durante una conferencia de prensa, el fiscal reprodujo imágenes de la cámara corporal de Morales, en las que se le ve conduciendo y hablando sobre perseguir a alguien.

En el video aparece un volante y Morales haciendo varios giros bruscos, y en un momento parece que el auto se sacude al pasar por encima de algo. Morales se baja del vehículo y se da la vuelta, donde Parra Hernández está en el suelo. Parra Hernández y Morales hablan en español durante unos segundos mientras el primero se agarra la pierna y grita de dolor.

Morales dice: “Lo atropelló un carro, bro”, y: “Yo venía entrando y lo atropellé con el carro”.

Morales no estaba bajo custodia el viernes y se emitirá una orden de arresto en su contra, según Teare, quien indicó que los fiscales han estado en contacto con el abogado del agente. El fiscal no proporcionó información sobre dónde vive Morales ni quién es su abogado.

La familia dice que el ICE buscaba a una persona fallecida durante el operativo

Otros aspectos del relato del ICE también han sido puestos en duda.

El ICE difundió una foto de otro hombre, José Mendoza Cervantes, y dijo que él era el objetivo del operativo ese día y que fue visto entrando a un vehículo con Parra Hernández. Familiares de este último dijeron que nunca habían oído hablar de él. FIEL, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes en Houston, afirmó que la hija de Mendoza Cervantes les dijo que su padre había muerto en 2017. También señaló que su nombre real es José Héctor Jiménez.

La oficina de Teare también ha señalado que en su investigación no se ha encontrado que Parra Hernández y el hombre que el ICE identificó como Mendoza Cervantes estuvieran juntos en un vehículo, en contradicción con el comunicado de la agencia.

El ICE no ha respondido a las afirmaciones de que el sospechoso que buscaban murió hace casi una década.

Parra Hernández ha estado en el país por más de 30 años. Vivía en Estados Unidos sin autorización, según FIEL, que ha trabajado con su familia.

FIEL espera que la acusación formal contra Morales ayude en su petición para que Parra Hernández sea liberado de la custodia, dijo Cesar Espinosa, director ejecutivo del grupo.

Tiroteo mortal ocurrido en verano en Houston, también bajo investigación

Teare dijo que el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, no ha cooperado con sus investigadores y acusó a la agencia de destruir pruebas “ya sea intencionalmente o por negligencia grave”. Afirmó que el agente del ICE que conducía el SUV que atropelló a Parra Hernández huyó del lugar antes de que el vehículo pudiera ser incautado.

En julio, Teare dijo que el Departamento de Seguridad Nacional también ignoró sus solicitudes de información después de que un agente del ICE matara a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, dentro de su camioneta. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Salgado Araujo había convertido su vehículo en arma antes del tiroteo y que un agente disparó en defensa propia. Otros pasajeros de la camioneta han cuestionado esa versión.

Teare no ha dado un calendario sobre cuándo concluirá la investigación de su oficina sobre el tiroteo. En septiembre, se vio a un testigo del tiroteo entrar en un área del tribunal reservada para los procedimientos del jurado investigador.

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Wilder informó desde Austin.

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Wilder es miembro del programa Report for America para The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas que reciben poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP