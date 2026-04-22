Acusan de agresión a agente migratorio tras protesta ante centro del ICE en Colorado

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Varios videos muestran a un agente federal enmascarado colocando a Franci Stagi en lo que ella describió como una llave de estrangulamiento y arrastrándola hacia el otro lado de la calle.

Las protestas se produjeron por la detención, el 27 de octubre, de tres solicitantes de asilo colombianos —un hombre y dos niños— cuando iban y volvían de la escuela por la mañana.

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó que recibió una solicitud de comentarios, pero hasta el momento, no ha respondido preguntas sobre los cargos. Los documentos judiciales no indicaban que algún abogado representara al agente, Nicholas Rice.

A finales de octubre, un grupo de manifestantes se reunió afuera de una instalación del ICE en Durango, una ciudad universitaria y destino para actividades al aire libre en las montañas San Juan, en el suroeste de Colorado.

El altercado comenzó cuando Stagi grababa al agente, que trasladaba equipo de campamento que había quedado cerca de la entrada con reja del edificio. Ella contó a The Associated Press en ese momento que el agente le golpeó con fuerza la mano, ya fuera para quitarle el teléfono o hacer que se le cayera.

Stagi, una hipnoterapeuta jubilada, relató que tocó el hombro del agente para llamar su atención y que luego él la agarró del cabello, le sujetó el cuello con el pliegue de su brazo y la llevó al otro lado de la calle tirando de su cabeza. Afirmó que él la arrojó por un terraplén junto a la calle.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicó que el agente estaba bajo investigación. La Oficina de Investigaciones de Colorado inició su propia investigación a solicitud del jefe del Departamento de Policía de Durango, Brice Current, quien expresó su preocupación por posibles violaciones de la ley estatal, una solicitud inusual, posiblemente sin precedentes. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP