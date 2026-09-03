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Acusan a agente del ICE de mentir por tiroteo de venezolano, dice fuente de AP

WASHINGTON (AP) — Fiscales federales acusaron a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) de mentir a los investigadores sobre los hechos que condujeron al tiroteo de un venezolano durante la ofensiva migratoria en Minneapolis a principios de este año, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto.

ARCHIVO – Un agente federal porta una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York, el 10 de junio de 2025. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)
ARCHIVO – Un agente federal porta una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York, el 10 de junio de 2025. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo) AP

La persona no estaba autorizada a hablar públicamente sobre la investigación y declaró bajo condición de anonimato. Indicó que Christian Castro, el agente que, según las autoridades, le disparó en la pierna a Julio Cesar Sosa Celis en enero, ha sido acusado de hacer declaraciones falsas a investigadores federales.

Los cargos federales se presentan después de que Castro saliera de la cárcel la semana pasada, luego de que el gobernador de Texas se negara a firmar de inmediato una orden de extradición para entregarlo a las autoridades de Minnesota, que lo han acusado por separado de agresión y de presentar un informe falso de un delito relacionado con el mismo tiroteo.

Las autoridades federales habían acusado inicialmente a Sosa Celis y a otro hombre de golpear a un agente con el palo de una escoba y una pala para nieve durante el enfrentamiento. Pero los fiscales federales retiraron los cargos contra los hombres después de que se demostrara, mediante pruebas en video, que los agentes podrían haber mentido sobre el incidente, y las autoridades abrieron una investigación.

A principios de esta semana, un fiscal federal que trabajaba en el caso les dijo a los abogados de Sosa Celis y de otras víctimas que autoridades del Departamento de Justicia bloquearon el intento del fiscal de presentar un cargo más grave por derechos civiles contra el agente por el tiroteo, informó ProPublica.

Pero la persona familiarizada con la investigación cuestionó la descripción del fiscal, al señalar que la pesquisa continúa y que no se ha tomado una decisión final sobre si se presentarán cargos adicionales. El fiscal fue despedido el jueves y ahora está bajo investigación por presunta obstrucción de una pesquisa de un jurado investigador, dijo la persona.

El fiscal está con licencia, de acuerdo con una respuesta automática por correo electrónico del Departamento de Justicia del fiscal. Hasta el momento, otros intentos de comunicarse con el fiscal no han tenido éxito.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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