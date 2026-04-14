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Acusado de atacar la casa del CEO de OpenAI comparece ante un tribunal

SAN FRANCISCO (AP) — El hombre acusado de intentar asesinar al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, al lanzar una bomba incendiaria contra su casa en San Francisco, hará su primera comparecencia ante un tribunal el martes.

El fiscal federal del distrito norte de California, Craig Missakian, centro, habla en una conferencia de prensa, el lunes 13 de abril de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu)
El fiscal federal del distrito norte de California, Craig Missakian, centro, habla en una conferencia de prensa, el lunes 13 de abril de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Daniel Moreno Gama, de Spring, Texas, viajó a San Francisco la semana pasada y arrojó el artefacto incendiario contra la vivienda de Altman el viernes, lo que prendió fuego a una reja exterior antes de huir a pie, informaron las autoridades. Menos de una hora después, Moreno Gama acudió a la sede de OpenAI, a unos 5 kilómetros (3 millas) de distancia, y amenazó con incendiar el edificio, añadieron.

Nadie resultó herido en la casa de Altman ni en las oficinas de la empresa.

Las autoridades indicaron que Moreno Gama, de 20 años, manifestó su odio hacia la inteligencia artificial en sus escritos, describiéndola como un peligro para la humanidad y advirtiendo de una “extinción inminente”, según documentos judiciales.

“Esto no fue algo espontáneo. Fue planificado, dirigido y extremadamente grave”, declaró el lunes Matt Cobo, agente especial interino a cargo del FBI en San Francisco, durante una conferencia de prensa.

Moreno Gama está acusado en un tribunal estatal de California de dos cargos de intento de asesinato y de intento de incendio provocado, informó la fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins. Según ella, Moreno Gama intentó matar a Altman y a un guardia de seguridad de la residencia del empresario. Los funcionarios no han dicho si éste se encontraba en casa en ese momento.

Los registros en línea del tribunal estatal aún no muestran si Moreno Gama cuenta con un abogado que pueda hablar en su nombre.

Jenkins señaló que los cargos estatales conllevan penas que van de 19 años a cadena perpetua.

Agentes del FBI acudieron el lunes por la mañana a la casa de Moreno Gama en un suburbio de Houston, donde permanecieron varias horas antes de retirarse. También fue acusado por fiscales federales de posesión de un arma de fuego no registrada y de daños y destrucción de propiedad mediante explosivos. Esos cargos conllevan penas de hasta 10 y 20 años de prisión, respectivamente.

“Trataremos esto como un acto de terrorismo doméstico y, junto con nuestros socios, lo procesaremos con todo el peso de la ley”, afirmó el lunes el fiscal federal Craig Missakian al anunciar los cargos federales.

En los documentos del tribunal federal no se menciona a un abogado de Moreno Gama, y él aún no ha tenido su primera comparecencia ante un tribunal federal.

El documento en el que Moreno Gama habló de su oposición a la IA también incluía amenazas contra Altman y ejecutivos de otras empresas del sector, dijeron las autoridades.

“Si voy a instar a otros a matar y cometer delitos, entonces debo predicar con el ejemplo y demostrar que soy plenamente sincero en mi mensaje”, escribió Moreno Gama según las autoridades.

Grupos de defensa que han emitido serias advertencias sobre los riesgos de la IA para la sociedad condenaron la violencia.

Anthony Aguirre, presidente y director ejecutivo del Future of Life Institute, manifestó en un comunicado escrito el viernes que “la violencia y la intimidación de cualquier tipo no tienen cabida en la conversación sobre el futuro de la IA”.

Otro grupo, PauseAI, indicó en un comunicado que el sospechoso no tenía ningún papel en la organización, pero se unió a su foro en la plataforma Discord hace unos dos años y publicó allí alrededor de 34 mensajes; ninguno contenía llamados explícitos a la violencia, aunque uno fue marcado como “ambiguo”.

Discord informó el lunes que expulsó a Moreno Gama por “conducta fuera de la plataforma”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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