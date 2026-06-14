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Acuerdo para poner fin a la guerra con Irán dispara acciones y baja precio del petróleo

BANGKOK (AP) — Las cotizaciones bursátiles se dispararon en Asia el lunes tras el anuncio de un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz.

Operadoras de divisas observan los monitores en la sala de operaciones de cambio de divisas de la sede del Banco Hana en Seúl, Corea del Sur, el viernes 12 de junio de 2026. (Foto AP/Ahn Young-joon)
Operadoras de divisas observan los monitores en la sala de operaciones de cambio de divisas de la sede del Banco Hana en Seúl, Corea del Sur, el viernes 12 de junio de 2026. (Foto AP/Ahn Young-joon) AP

Los índices de referencia en Tokio y Seúl subieron más del 5% a primera hora del lunes. Los precios del petróleo cayeron más de 3 dólares por barril.

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó el acuerdo y autorizó el fin del bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes. Pero podrían pasar meses para que los precios del petróleo se estabilicen luego que las interrupciones provocadas por la guerra los hicieran dispararse, elevando los costos de la gasolina y de muchos otros productos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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