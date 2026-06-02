Acuden a tribunal niñas acusadas de incendio en escuela de Kenia

Alumnas de la Escuela para Niñas Utumishi en el tribunal en Nakuru, Kenia, el 2 de junio del 2026. (AP foto/Brian Inganga) AP

Los investigadores pidieron más tiempo para indagar el incendio. El Tribunal Superior en la localidad de Naivasha, a 90 kilómetros (55 millas) al oeste de la capital, Nairobi, indicó que emitirá un fallo el miércoles sobre si las niñas podrían quedar detenidas durante un mes mientras avanzan las investigaciones.

El incendio del 28 de mayo arrasó el dormitorio de la Escuela para Niñas Utumishi, donde se alojan 202 estudiantes. La encargada del internado no logró abrir una puerta de emergencia, lo que obligó a todas las alumnas a salir a toda prisa por una sola puerta, según los investigadores.

Las niñas acusadas han estado bajo custodia policial durante cinco días, periodo en el que los interrogatorios revelaron que el fuego se inició al prender un colchón en la salida del dormitorio con una cerilla y parafina. Hasta ahora no se ha revelado ningún motivo.

Se esperan para el miércoles los resultados de las pruebas de ADN para determinar la identidad de algunos de los cuerpos, que quedaron calcinados hasta el punto de ser irreconocibles.

Imágenes de cámaras de seguridad obtenidas del dormitorio reducido a cenizas mostraron a seis estudiantes iniciando el fuego instantes antes de que las alumnas despertaran, y luego apresurándose a escapar del incendio, que dejó 79 heridas.

Desde el incidente, se han registrado otros cinco incendios en escuelas en distintas partes del país, y la Cruz Roja de Kenia ha respondido a 37 incendios escolares desde el inicio del año. Ningún otro incendio escolar ha dejado víctimas.

Los incendios en escuelas son comunes en Kenia, donde las aulas y los dormitorios suelen estar abarrotados y el equipo de extinción rara vez está al alcance. El más mortífero ocurrió en 2001, cuando murieron 67 estudiantes en el condado de Machakos, y el incidente fatal más reciente fue en 2024, cuando fallecieron 21 niños en el condado de Nyeri.

También ha habido casos de estudiantes que han incendiado escuelas por problemas disciplinarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP