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Acuden a iglesia en Filipinas para ceremonia de bendición de mascotas

MANILA (AP) — Gran cantidad de personas acudieron a una iglesia en Filipinas para una ceremonia de bendición de mascotas, deseando expresar su agradecimiento y aprecio por los animalitos que los acompañan.

Personas en el evento de bendición de mascotas en Manila, Filipinas, el 4 de octubre del 2026. (AP foto/Joeal Calupitan)
Personas en el evento de bendición de mascotas en Manila, Filipinas, el 4 de octubre del 2026. (AP foto/Joeal Calupitan) AP

Los católicos conmemoran cada 4 de octubre la festividad de San Francisco de Asís, el santo patrono de los animales y la ecología, recordado por su humildad, compasión y profundo amor por todos los seres vivos. Muchas parroquias eligen el primer domingo de octubre para realizar bendiciones comunitarias de animales o actividades de servicio.

En la Iglesia de Malate, en Manila, los feligreses conmemoraron el domingo de la festividad llevando a sus queridas mascotas para una bendición especial —principalmente perros, pero también gatos e incluso un caracol mascota.

“Estamos bendiciendo a los animales y las plantas y esto está muy relacionado con la festividad de San Francisco de Asís... por eso la parroquia de Malate ha estado promoviendo esto”, explicó el padre Leonito Distor, párroco de la Iglesia de Malate.

Los feligreses formaron una fila mientras avanzaban por el pasillo central con sus mascotas, esperando pacientemente a que un sacerdote rociara a sus compañeros con agua bendita.

Para los dueños de mascotas, fue una sencilla expresión de gratitud por el amor incondicional, la alegría y la compañía que estos amigos animales aportan a sus vidas cada día, al tiempo que honraban el llamado de San Francisco a respetar y cuidar toda la creación de Dios.

“Son parte de nuestra familia... No exactamente como nosotros en el sentido de que no pueden hablar, pero sí tienen emociones", indicó Gaudine Supnet, una enfermera de 32 años que tiene cuatro perros Shih Tzu. "Quiero que sientan, de alguna manera, que estamos agradecidos por su presencia en nuestras vidas; por eso hacemos que los bendigan”.

La iglesia también organizó vacunaciones gratuitas para mascotas —perros y gatos— en el estacionamiento del templo.

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Eileen Ng contribuyó desde Kuala Lumpur, Malasia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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