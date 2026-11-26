No estaban claros los motivos del arresto de Mahmoudian, quien fue uno de los guionistas del drama iraní “It Was Just an Accident”, y no hubo ninguna declaración oficial de las autoridades iraníes. El canal personal de Mahmoudian en Telegram indicó que agentes habían llegado a su domicilio el miércoles, lo detuvieron y confiscaron sus dispositivos electrónicos. Su detención también fue informada el miércoles por el medio reformista Emtedad.

Hosein Razzagh, amigo de Mahmoudian y activista iraní radicado en Europa, dijo a la AP que habló por última vez con Mahmoudian por teléfono alrededor de las 2:00 o 3:00 de la madrugada del miércoles sobre un caso de pena de muerte vinculado a las protestas de 2022 por la muerte de Mahsa Amini. Señaló que después el guionista no respondió el teléfono, y que testigos informaron que más de una docena de agentes armados allanaron su casa, lo detuvieron y se llevaron sus dispositivos electrónicos.

Las protestas de 2022 estallaron por la muerte de Amini, de 22 años, tras ser arrestada por la policía de la moral de Irán por presuntamente no llevar correctamente el velo. La represión de meses contra las protestas dejó cientos de muertos y miles de detenidos.

La detención de Mahmoudian el miércoles se produjo un día después que publicara en su canal de Telegram una advertencia de que dos manifestantes encarcelados tras las protestas por Amini corrían riesgo de ser ejecutados en un plazo de 24 horas. El grupo Iran Human Rights, con sede en Oslo, ha dicho que al menos 15 manifestantes han sido ejecutados en relación con las protestas por Amini, y que dos de esas ejecuciones se llevaron a cabo en 2026.

La relatora especial de la ONU Mai Sato publicó más tarde ese día en X sobre el caso de Milad Armoun y Navid Najaran, y destacó los temores de que estuvieran “programados para ser ejecutados al amanecer de mañana”.

Pero el miércoles, Mahmoudian volvió a publicar en su canal de Telegram que, según un abogado y la familia, las sentencias no se habían ejecutado.

Mahmoudian ha hecho campaña abiertamente en favor de manifestantes encarcelados y de manifestantes en riesgo de ejecución en Irán, dijo Razzagh, y añadió que las autoridades iraníes “son extremadamente sensibles con los casos de ejecución”.

Está detenido en la Prisión del Gran Teherán, a las afueras de la capital, agregó Razzagh.

El guionista también fue arrestado en febrero, poco antes de los Premios de la Academia, días después que él y otras 16 personas firmaran una declaración en la que condenaban al entonces líder de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, y la violenta represión del gobierno contra los manifestantes tras las protestas masivas antigubernamentales de enero.

Las autoridades continúan realizando arrestos vinculados a las protestas de enero y han intensificado las ejecuciones de manifestantes encarcelados, con al menos 39 ejecuciones llevadas a cabo hasta ahora, según monitores de derechos humanos fuera de Irán.

___

La periodista de The Associated Press Elena Becatoros contribuyó a este despacho desde Londres.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP