americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Acta defunción del líder del cártel mexicano de Jalisco dice que murió por múltiples heridas de bala

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido por las fuerzas especiales del Ejército mexicano durante un operativo para capturarlo hace ocho días que acabó en violentos enfrentamientos entre pistoleros y militares, se debió a múltiples heridas de bala, indica su acta de defunción.

Vehículos pasan junto a un autobús quemado al día siguiente de que el ejército mexicano matara al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, en Guadalajara, México, el lunes 23 de febrero de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)
Vehículos pasan junto a un autobús quemado al día siguiente de que el ejército mexicano matara al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", en Guadalajara, México, el lunes 23 de febrero de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte) AP

El documento, al que tuvo acceso el lunes The Associated Press, está fechado el fin de semana en un registro de Ciudad de México e indica como causa de su muerte un “conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforantes y penetrantes secundarios a heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego”.

Según explicó el Ejército mexicano, “El Mencho” y dos de sus guardaespaldas quedaron gravemente heridos durante una acción de las fuerzas especiales para detenerlo tras haber identificado su ubicación exacta en un pueblo del estado de Jalisco gracias al seguimiento de una de sus parejas e información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos, para quien también era uno de los fugitivos más buscados.

Los tres heridos murieron en el helicóptero mientras eran trasladados a un hospital, dijo el secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla.

El cadáver de Oseguera Cervantes fue trasladado a la capital mexicana, donde le hicieron la necropsia correspondiente, y el sábado pasado fue entregado a sus familiares, según dijo la Fiscalía General de la República (FGR) en un breve comunicado.

El certificado de defunción agrega que Oseguera Cervantes debía ser inhumado, la indicación legal que corresponde cuando se trata de una muerte violenta por si en un futuro es necesario obtener pruebas periciales nuevas del cadáver. La fiscalía federal no ha dado ha conocer el resultado de la necropsia.

El certificado no indica el lugar del entierro y ninguna autoridad quiso confirmar dónde sería el funeral “por motivos de seguridad”, argumentó la FGR en un breve mensaje a AP.

En Guadalajara, segunda ciudad del país y capital de Jalisco que además es el bastión del CJNG, hubo desde el domingo por la noche un importante operativo de seguridad en torno a una funeraria adonde llegaron ostentosas coronas de flores sin nombre. En algunas, los arreglos florales dibujaban la figura de un gallo. A “ El Mencho” también le apodaban “el Señor de los Gallos”.

El lunes en un cementerio de Zapopan, suburbio que ya es parte de la misma ciudad de Guadalajara, un fuerte despliegue de militares resguardaban un entierro en el que varias decenas de personas, muchas cubiertas con paraguas negros, acompañaban un cortejo fúnebre con banda de música incluida y enormes coronas de flores.

La preocupación de las autoridades por la seguridad tiene sustento porque la muerte de “El Mencho” desencadenó una ola de violencia liderada por miembros del cártel que sembró el caos en 20 estados del país con cortes de carreteras, incendios de vehículos y tiendas, casi una treintena de ataques a las autoridades y más de 70 muertos, entre delincuentes, elementos de seguridad y otras personas.

Aunque la violencia se centró en el día de su muerte, México sigue en alerta, sobre todo en estados del occidente como Jalisco y Michoacán—donde nació Oseguera Cervantes—porque las acciones de las fuerzas de seguridad contra los mandos del cártel continúan, según dijo el gobierno.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Destacados del día

Chocolate MC condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable en tres casos penales en Florida

Chocolate MC condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable en tres casos penales en Florida

Cuba detiene a 10 panameños por propaganda subversiva tras aparición de carteles contra el régimen

Cuba detiene a 10 panameños por "propaganda subversiva" tras aparición de carteles contra el régimen

Fuego amigo en el Golfo: Kuwait derriba por error tres F-15E de EEUU en plena ofensiva contra Irán

Fuego amigo en el Golfo: Kuwait derriba por error tres F-15E de EEUU en plena ofensiva contra Irán

Mueren esposa y nieta de 14 meses del líder supremo Alí Jameneí tras bombardeos de Israel y EE.UU.

Mueren esposa y nieta de 14 meses del líder supremo Alí Jameneí tras bombardeos de Israel y EE.UU.

Trump YA pone LA MIRA EN CUBA como próximo objetivo tras Irán y Venezuela

Trump YA pone LA MIRA EN CUBA como "próximo objetivo" tras Irán y Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter