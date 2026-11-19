Dario Amodei, cofundador y director general de Anthropic, derecha, y Daniela Amodei, cofundadora y presidenta, izquierda, reaccionan en el toque de campana de apertura en el Nasdaq MarketSite como parte de la OPI de Anthropic en Nueva York, el jueves 19 de noviembre de 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Las acciones de Anthropic comenzaron a cotizar a 111,50 dólares, con una subida de más del 30 % respecto al precio de la oferta pública inicial.

La empresa fijó el precio de su oferta pública inicial (OPI) en 83 dólares por acción, suficiente para valorar todo el negocio en 1,5 billones de dólares, superando a SpaceX como la mayor OPI jamás registrada.

El precio resultó sorprendentemente alto, dado que las preocupaciones de los inversionistas se han intensificado aún más en los últimos días después de que el principal promotor de la IA, el director ejecutivo de Nvidia, fuera destituido en medio de un posible escándalo de espionaje chino. Anthropic había fijado anteriormente un rango de precios mucho más bajo, de entre 70 y 78 dólares por acción.

“Es una gran victoria para el sector tecnológico después de un período de mucha tensión con Nvidia”, dijo Dan Ives, analista financiero de Yorkville Ives & Co. “El precio demuestra que hay una fuerte demanda entre los inversores”.

Queda una gran prueba por delante: si los inversores mantienen la clásica “subida inicial de una OPI” al sostener el precio de las acciones durante su primer día, o si se desploman al cierre.

La empresa indicó que la oferta consta de 980 millones de acciones, aproximadamente 956 millones vendidas por la empresa y el resto por accionistas. Los ingresos, por un total de 81.000 millones de dólares, colocan la OPI de Anthropic por delante de SpaceX, que recaudó alrededor de 75.000 millones de dólares en junio. SpaceX, sin embargo, mantiene una valoración más alta, de aproximadamente 1,9 billones de dólares hasta el miércoles.

El fabricante de la herramienta de IA Claude, con sede en San Francisco, está listo para debutar en el Nasdaq en algún momento después de que abra el mercado de valores, bajo el símbolo bursátil ANT.

La OPI ofrece una forma de recaudar dinero sin endeudarse más

Además del nerviosismo del mercado por la IA, la salida a bolsa afronta una posible ofensiva regulatoria por parte de un Congreso liderado por los demócratas el próximo año y un creciente sentimiento anti-IA entre el público. Por su parte, OpenAI, rival de Anthropic, decidió aplazar su oferta pública inicial hasta el próximo año.

Luego están los grandes desafíos financieros que le esperan a la empresa.

Anthropic ya ha asumido 6.200 millones de dólares en deuda, lo que reconoce en documentos financieros como “sustancial”. Para agravar la presión, la empresa no es rentable, al menos bajo las reglas contables estándar, lo que sugiere que sus recursos para pagar capital e intereses son limitados.

Aunque la empresa tiene abundante efectivo por ahora, es probable que lo consuma rápidamente si no puede recaudar más pronto, dado su desmesurado plan de gastos. La compañía señaló que ya firmó arrendamientos y otros acuerdos que le exigen gastar 900.000 millones de dólares en potencia de cómputo e infraestructura en los próximos años, incluidos 70.000 millones de dólares en los próximos 12 meses.

Una OPI es, en esencia, una forma de recaudar dinero, en lugar de endeudarse aún más. Y pedir prestado se ha vuelto más caro. Eso se debe en parte a los temores de inflación y en parte a las enormes necesidades de efectivo del sector, que han suscitado comparaciones con el derroche de la Edad Dorada en ferrocarriles. Los prestamistas temen que las empresas de IA hayan asumido demasiada deuda para expandirse sin tener un camino claro hacia la rentabilidad.

La OPI de Anthropic también significa que sus empleados pueden comenzar a vender sus acciones ya consolidadas, un pago que convertirá a muchos de ellos en millonarios. La OPI también podría darle a Anthropic enormes recursos para acelerar su expansión y potencialmente sumar miles de millones de dólares a las fortunas del director ejecutivo Dario Amodei y de su hermana y cofundadora, Daniela Amodei.

La industria de la IA enfrenta preocupaciones sobre centros de datos, una posible burbuja y regulaciones

Formada en 2021 por exlíderes de OpenAI, Anthropic está enfrascada con esa empresa en una lucha por el dominio. Pero ambas compañías tienen muchos otros competidores, como Google, startups en Estados Unidos y China, y SpaceX, que tiene un negocio de IA.

Anthropic, OpenAI y la división de IA de SpaceX han perdido más dinero del que han ganado debido a los enormes costos asociados con la construcción de IA. Eso ha alimentado crecientes preocupaciones sobre la formación de una burbuja en el sector.

Dario Amodei advirtió en septiembre que la industria de la IA debería desacelerar su vertiginoso desarrollo para dar tiempo a que las medidas de seguridad se pongan al día. Sin esa desaceleración, alertó, la IA podría ser capaz de desatar una oleada de agentes que podrían apoderarse de internet en cuestión de meses.

El jueves, en comentarios hechos durante el toque de campana de apertura. Amodei buscó atenuar los temores al subrayar el compromiso de garantizar que los humanos mantengan el control de la tecnología.

“Si podemos demostrar que es posible tomar las decisiones correctas en materia de seguridad y aun así construir una empresa increíblemente exitosa, otros miembros de nuestra industria se sentirán inspirados a hacer lo mismo”, afirmó. “El objetivo es mejorar toda la industria, independientemente de si Anthropic gana o pierde en un momento dado”.

En medio de temores crecientes, el entorno regulatorio podría cambiar para Anthropic una vez que el nuevo Congreso entre en funciones. Demócratas recién elegidos prometen tomar medidas enérgicas contra la industria en medio de una reacción contra los centros de datos. Y dos grandes estados que ofrecen incentivos para centros de datos, Texas y Georgia, acaban de elegir gobernadores demócratas que prometen detener nuevas construcciones.

En sus declaraciones del jueves, Amodei también destacó diversos usos positivos de la IA, señalando que Claude ya ayuda a los científicos a investigar más rápido y que la tecnología podría contribuir a acelerar ese avance en el futuro.

“La inteligencia humana ya ha conseguido que enfermedades como la peste, la viruela y la polio sean cosa del pasado en la mayor parte del mundo”, afirmó, “pero el progreso frente a otras enfermedades ha sido demasiado lento para muchos pacientes y sus familias”.

También señaló el uso de Claude en empresas, organizaciones sin fines de lucro y servicios gubernamentales. “Soy extremadamente optimista sobre lo que podemos lograr juntos en el futuro”, dijo.

Otro elemento que aumenta la presión es la posibilidad de que la demanda de acciones de IA caiga o incluso se desplome. Los inversionistas se han puesto nerviosos por las enormes necesidades de financiamiento del sector, y varias empresas tecnológicas han retirado recientemente planes de OPI.

Rich Lesser, presidente global y exdirector ejecutivo de Boston Consulting Group, comentó que la valoración de mercado de las empresas de IA va a “subir y bajar durante muchos años, pero subirá más que bajar”.

“Es muy difícil predecir exactamente cómo será ese flujo”, señaló Lesser el martes en una entrevista con The Associated Press en el foro Semafor Silicon Valley & the World. “No hay duda de que lo que han hecho Anthropic y OpenAI y Google y varios de los otros actores de esta industria es bastante notable”.

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Ortutay informó desde Oakland, California. Los periodistas de negocios de The Associated Press Kaitlyn Huamani en Los Ángeles y Michelle Chapman en Nueva York contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP