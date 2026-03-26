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Academia Latina de la Grabación anuncia nuevas categorías del Latin Grammy y lineamientos para IA

La Academia Latina de la Grabación anunció el jueves cambios en nombres de categorías, en criterios de elegibilidad y sus lineamientos sobre uso de inteligencia artificial, efectivos para la 27ma entrega anual del Latin Grammy, además de la fecha y la ciudad en la que se realizará la ceremonia.

ARCHIVO - Ca7riel, izquierda, y Paco Amoroso posan en la sala de prensa con los premios al mejor video musical de formato largo y corto, mejor canción pop, mejor video musical alternativo y mejor canción alternativa durante los Latin Grammy 2025 el jueves 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand de Las Vegas. (Foto AP/John Locher, archivo)
ARCHIVO - Ca7riel, izquierda, y Paco Amoroso posan en la sala de prensa con los premios al mejor video musical de formato largo y corto, mejor canción pop, mejor video musical alternativo y mejor canción alternativa durante los Latin Grammy 2025 el jueves 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand de Las Vegas. (Foto AP/John Locher, archivo) AP

Los Latin Grammy se entregarán el 12 de noviembre de 2026, en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, y sus nominaciones serán anunciadas el 16 de septiembre en redes sociales.

Entre las categorías que cambian de nombre está mejor interpretación urbana de lengua portuguesa, que evolucionará a la categoría de mejor álbum urbano de lengua portuguesa; mejor interpretación de música electrónica latina se llamará simplemente mejor interpretación de música electrónica y mejor interpretación urbana/fusión urbana será interpretación urbana; mejor composición clásica contemporánea será ahora composición clásica.

Las modificaciones a los criterios de elegibilidad incluyen los requisitos para la categoría productor del año y un importante cambio en la elegibilidad para la categoría de mejor nuevo artista: no podrán ser considerados artistas con más de tres álbumes o 25 sencillos publicados, tampoco con una combinación de álbumes y sencillos que supere estos límites.

Los requisitos de elegibilidad para las categorías de cantautor y mejor álbum tropical contemporáneo cambiaron, al igual que mejor música para medios audiovisuales, que ahora requiere que las inscripciones elegibles incluyan material audiovisual.

La academia también ha estipulado sus requisitos en caso de obras con uso de inteligencia artificial: únicamente los creadores humanos podrán ser considerados, nominados o premiados con un Latin Grammy. Si una obra no contiene autoría humana, no podrá ser elegible en ninguna categoría. En el caso de obras con uso de inteligencia artificial, el componente de autoría humana debe ser significativo en ella.

Todos los cambios entrarán en vigor para la 27a Entrega Anual del Latin Grammy, que se celebrará este noviembre.

La Academia Latina de la Grabación cuenta con cerca de 7.000 miembros de 62 países. Es una organización sin fines de lucro dedicada a fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores.

FUENTE: AP

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