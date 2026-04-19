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AC Milan se afianza en la zona Champions con triunfo 1-0 ante el colista Verona

El AC Milan reforzó sus opciones de clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones y volvió al segundo puesto de la Serie A con una victoria 1-0 en el feudo del colista Hellas Verona el domingo.

Adrien Rabiot (izquierda) celebra tras marcar el gol del AC Milan en la victoria 1-0 ante Hellas Verona en la Serie A de Italia, el domingo 19 de abril de 2026, en Verona. (Paola Garbuio/LaPresse vía AP)
Adrien Rabiot (izquierda) celebra tras marcar el gol del AC Milan en la victoria 1-0 ante Hellas Verona en la Serie A de Italia, el domingo 19 de abril de 2026, en Verona. (Paola Garbuio/LaPresse vía AP) AP

Adrien Rabiot anotó el único gol del partido poco antes del descanso.

Los Rossoneri complicaron sus pretensiones tras derrotas consecutivas ante Napoli y Udinese. Pero el triunfo elevó al Milan a ocho puntos por encima del quinto Como, y lo devolvió al segundo lugar después de la derrota del Napoli ante Lazio el día anterior.

La Juventus puede volver a colocarse a tres puntos del Milan con una victoria sobre Bologna más tarde. El Milan recibe a Juventus la próxima semana.

El Milan y el Napoli se encuentran 12 puntos detrás del líder Inter de Milán, con cinco jornadas por disputarse. Si el Inter vence a Torino el próximo domingo y tanto el Milan como el Napoli no logran ganar, los Nerazzurri se asegurarían el título.

Rabiot fue, con diferencia, el mejor jugador de la primera mitad y rompió el empate a los 41 minutos. El internacional francés recuperó el balón en el mediocampo y prolongó hacia su compañero Rafael Leão, antes de irrumpir en área para recibir de vuelta el pase filtrado y definir al ángulo inferior derecho.

Matteo Gabbia disputó su primer partido tras dos meses de baja por lesión y creyó haber ampliado la ventaja del Milan a los 74, pero el tanto fue anulado por un fuera de juego previo en la jugada.

Gabbia también le negó al Verona una gran ocasión de gol en el otro extremo.

Verona quedó 10 puntos de la salvación.

Cremonese en apuros

Cremonese siguió sin ganar en casa en la Serie A desde principios de diciembre luego de empatar 0-0 con Torino y podría caer a la zona de descenso.

Cremonese se encuentra un punto por encima de Lecce, el 18vo de la tabla que enfrentará a Fiorentina el lunes.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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