AC Milan pierde en casa y Loftus-Cheek es hospitalizado tras choque con arquero del Parma

MILÁN (AP) — El AC Milan cedió más terreno ante su rival de ciudad, el Inter de Milán, tras perder 1-0 en casa ante el Parma el domingo, en un partido en el que el mediocampista del equipo local Ruben Loftus-Cheek fue hospitalizado después de un choque con el portero del Parma.

Ruben Loftus-Cheek del AC Milan, a la izquierda, lucha por el balón con Emanuele Valeri del Parma durante el partido de fútbol de la Serie A italiana entre el AC Milan y el Parma en Milán, Italia, el sábado 22 de febrero de 2025. (Spada/LaPresse vía AP)
Ruben Loftus-Cheek del AC Milan, a la izquierda, lucha por el balón con Emanuele Valeri del Parma durante el partido de fútbol de la Serie A italiana entre el AC Milan y el Parma en Milán, Italia, el sábado 22 de febrero de 2025. (Spada/LaPresse vía AP) AP

Loftus-Cheek recibió un golpe en la cabeza tras colisionar con Edoardo Corvi luego de un centro al área, cerca de los 10 minutos de juego en el estadio San Siro.

Loftus-Cheek, de 30 años, tenía el rostro ensangrentado mientras era atendido en el campo. Fue retirado en camilla con un inmovilizador de cuello y cabeza, y más tarde trasladado al hospital.

Informes de la prensa italiana indicaron que el internacional inglés y exjugador del Chelsea sufrió dientes rotos y estaba siendo evaluado por un traumatismo craneal.

“Nuestros pensamientos están con él”, manifestó el entrenador del Parma, Carlos Cuesta.

Mariano Troilo anotó de cabeza tras un tiro de esquina a los 80 minutos para darle la victoria al Parma. El gol fue anulado inicialmente por una falta, pero la decisión se revirtió tras la revisión en video.

El Milan había llegado al partido con la intención de recortar a siete puntos su desventaja con el Inter, que se colocó 10 puntos por delante con una victoria 2-0 en Lecce para sumar su séptimo triunfo consecutivo en la Serie A el sábado.

El Milan ya había dejado escapar puntos en casa en un empate 1-1 contra el Como el miércoles.

Fue la tercera victoria consecutiva del Parma, que marcha en el 12do puesto.

Otros resultados

El Atalanta, séptimo, anotó dos goles en la segunda mitad para remontar y vencer 2-1 en casa al Napoli, tercero. Fue la tercera victoria consecutiva del Atalanta en la liga. El Napoli no ha ganado en tres partidos seguidos en todas las competiciones.

El Genoa goleó 3-0 en casa al Torino para cortar una racha de tres partidos sin ganar. El Torino, que jugó toda la segunda mitad con diez hombres, no ha ganado en cuatro encuentros consecutivos en todas las competiciones.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

