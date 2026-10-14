Abogados de gobernadora de la Fed dicen que audiencia en la Casa Blanca está “sesgada”

ARCHIVO – Lisa Cook, miembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos, sale de la Corte Suprema en Washington, el 21 de enero de 2026. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo) AP

El abogado Abbe Lowell también señaló el martes en una carta que Cook no podría participar en una audiencia el 5 de noviembre porque “estará cumpliendo sus funciones oficiales como gobernadora en reuniones de política financiera y monetaria en Europa”.

En la carta se indica que lo más pronto que Cook podría comparecer ante un “comité de investigación” que la Casa Blanca creó el viernes sería después de la reunión de política de la Fed del 8 y 9 de diciembre. La carta fue enviada a William Scharf, asesor jurídico del presidente Donald Trump.

Los comentarios de Lowell son el giro más reciente en los prolongados esfuerzos del gobierno de Trump por destituir a Cook de su cargo como parte de los siete integrantes de la Junta de Gobernadores de la Fed. El mandatario acusó a Cook de cometer fraude hipotecario en 2021, antes de incorporarse a la junta, una afirmación que ella ha negado. No se han presentado cargos penales.

Ningún presidente ha destituido antes a un gobernador de la Fed, lo cual refleja la independencia tradicional de la Fed respecto de la política. Sin embargo, Trump, quien ha exigido repetidamente que el banco central reduzca su tasa de interés clave, ha dado numerosos pasos que, según economistas, han amenazado esa independencia. A principios del año, el Departamento de Justicia intentó investigar al entonces presidente del organismo, Jerome Powell, por un breve testimonio que había dado sobre una amplia renovación de un edificio, aunque un juez anuló las citaciones del caso y posteriormente se abandonó.

Cook, la primera mujer negra en la junta de la Fed, fue nombrada por el expresidente Joe Biden.

Trump intentó por primera vez destituir a Cook en agosto de 2025, pero la Corte Suprema dictaminó a principios de este año que podía permanecer en su cargo mientras continuaba el litigio. El tribunal también sugirió, en una nota al pie del fallo, que Trump podría intentar de nuevo destituirla si el gobierno le proporcionaba un aviso adecuado y una oportunidad de responder. El comité de investigación anunciado por la Casa Blanca el viernes pasado es un esfuerzo por cumplir esas condiciones.

Según la ley que rige a la Fed, el presidente solo puede destituir a un gobernador del organismo “por causa”, pero la Corte Suprema no abordó si las acciones de Cook cumplían ese criterio. El comité de investigación finalmente recomendará si existe causa para destituir a Cook, de acuerdo con un memorando de la Casa Blanca emitido la semana pasada.

Lowell también manifestó en la carta del martes que “tenemos serias preocupaciones respecto de la objetividad y la idoneidad del comité para el propósito que se le asignó”.

Uno de sus tres integrantes, Kevin Hassett, un importante asesor económico de Trump, ya ha dicho que el presidente tiene “causa” para destituir a Cook, según la carta. Los otros dos miembros, el secretario de Trabajo Keith Sonderling y la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, Andrea Rich, también fueron designados por Trump.

“La celebración de una audiencia con miembros demostrablemente sesgados, acusaciones adicionales no especificadas y un calendario poco claro para la divulgación de cualquier prueba adicional —sin explicación de por qué no se presentó previamente— no es un proceso que respete la apariencia ni la historia de independencia”, se indica en la carta de Lowell.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP