Abogados de D4vd preguntan por qué no hubo más pruebas de ADN en sierras y auto

ARCHIVO - Una ofrenda en honor a Celeste Rivas Hernández, cuyo cuerpo fue hallado dentro de un vehículo propiedad del cantante D4vd, frente a su domicilio en Lake Elsinore, California, el 21 de abril de 2026. (Foto AP/Damian Dovarganes, archivo) AP

El interrogatorio se produjo en el tercer día de una audiencia preliminar en la que un juez decidirá si existe causa probable para que D4vd, cuyo nombre legal es David Burke, sea llevado a juicio por cargos de asesinato, abuso sexual de una menor y mutilación de un cadáver.

Se ha declarado no culpable. Sus abogados han dicho que defenderán enérgicamente su inocencia, pero antes habían dado pocas señales de cualquier versión alternativa que puedan presentar sobre cómo murió Rivas Hernandez y cómo se encontró su cuerpo desmembrado en el maletero de un Tesla de Burke.

La abogada defensora Blair Berk se detuvo en un par de pequeñas motosierras encontradas en el garaje de Burke, donde los fiscales sostienen que desmembró el cuerpo. Lauren Wallace, criminalista del Departamento de Policía de Los Ángeles, declaró que las pruebas químicas iniciales no mostraron indicios de sangre en las sierras, por lo que no se tomaron muestras con hisopo de los mangos para buscar ADN que hubiera quedado de alguien que las hubiera tocado.

“Si un objeto tiene el ADN de otra persona, usted no podría verlo en ese momento”, afirmó Berk.

“No, no se puede ver el ADN por contacto”, respondió Wallace, y luego reiteró que las hojas habían dado negativo para sangre.

“Pero eso no excluye en absoluto que pudiera haber ADN por contacto de otra persona”, señaló Berk.

Bajo el interrogatorio de la fiscalía, Wallace dijo que analizar ADN en la residencia del sospechoso no tendría sentido porque el ADN del sospechoso estaría por todas partes.

Poco después, Berk le preguntó: “Usted sabía que varias personas vivían en esta residencia, ¿verdad?”

Wallace contestó: “Sí, lo sabíamos”.

Wallace había declarado antes que, en todo el garaje, encontró indicios de sangre que había sido limpiada.

Dijo el jueves que su equipo también encontró garrafas de sangre falsa en el garaje. Berk sugirió, mediante sus preguntas, que Burke la había usado en videos musicales.

D4vd, un cantante de indie pop cuya música y presencia en internet le dieron un enorme número de seguidores, cuenta con temas y videos que suelen tener imágenes oscuras y violentas, a menudo presentadas a través de un personaje de alter ego al que llama Itami. Su sencillo revelación en 2022 se tituló “Romantic Homicide”, una de varias de sus canciones con más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify. Su primer álbum de larga duración, “Withered”, se lanzó dos días después de que los fiscales dicen que Rivas Hernandez fue asesinada.

El jueves, vestía ropa naranja de la cárcel y gafas, sentado con calma en la mesa de la defensa y observando atentamente a los testigos mientras declaraban.

Un detective de policía también declaró que el rastreo por torres de telefonía del teléfono de Burke y un sistema en su Tesla mostraron que estuvo en su casa de Hollywood la noche del 23 de abril de 2025, el momento y el lugar en que, según los fiscales, Rivas Hernandez fue asesinada. Los datos mostraron que más tarde esa noche viajó a una zona remota del condado de Santa Barbara, a unas 95 millas (152 kilómetros) al noroeste. El detective declaró que realizó dos visitas posteriores al área en mayo, incluida una a un lugar donde un trabajador de carreteras encontró el pasaporte de Rivas Hernandez.

Los fiscales buscan demostrar que Burke inició una relación sexual con Rivas Hernandez cuando ella tenía 13 años y él 18.

Indicaron en un escrito judicial que ella se había puesto celosa de sus relaciones con otras mujeres y amenazó con exponerlo y arruinar su carrera multimillonaria la noche anterior a que la mataran. El escrito judicial señala que él envió un automóvil para recogerla la noche del 23 de abril de 2025 y la apuñaló cuando llegó a su casa.

Los fiscales dicen que mantuvo el cuerpo durante semanas o meses en el maletero delantero del Tesla, donde fue hallado después de que el automóvil fuera remolcado cuatro meses y medio más tarde, en septiembre.

FUENTE: AP