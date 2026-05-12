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Abogado de Tiger Woods y fiscales discuten si el estado puede obtener sus registros de medicamentos

STUART, Florida, EE.UU. (AP) — El abogado de Tiger Woods y los fiscales tienen previsto argumentar el martes sobre si los registros de medicamentos recetados del golfista deben entregarse al estado tras su arresto en marzo en Florida, bajo sospecha de conducir bajo los efectos de sustancias.

ARCHIVO - En esta imagen de un video grabado con la cámara corporal de un agente de policía y difundido por la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, Florida, el golfista Tiger Woods aparece sentado en un vehículo policial sin distintivos mientras habla con agentes del orden público tras un accidente automovilístico en Jupiter Island, Florida, el 27 de marzo de 2026. (Oficina del Sheriff del Condado de Martin vía AP, Archivo)
ARCHIVO - En esta imagen de un video grabado con la cámara corporal de un agente de policía y difundido por la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, Florida, el golfista Tiger Woods aparece sentado en un vehículo policial sin distintivos mientras habla con agentes del orden público tras un accidente automovilístico en Jupiter Island, Florida, el 27 de marzo de 2026. (Oficina del Sheriff del Condado de Martin vía AP, Archivo) AP

Está programada una audiencia para la mañana del martes en el tribunal de circuito del condado de Martin, justo al norte del condado de Palm Beach. Los fiscales han emitido una citación en la que solicitan copias de todos los registros de medicamentos recetados del legendario golfista en una farmacia de Palm Beach desde el inicio del año hasta finales de marzo. El abogado defensor Doug Duncan sostuvo en un escrito judicial el mes pasado que Woods tiene un derecho constitucional a la privacidad en lo que respecta a sus medicamentos recetados.

Si el juez determina que los registros de medicamentos son necesarios, Duncan también ha solicitado una orden de protección que limite su divulgación únicamente a los fiscales, agentes del orden, peritos del estado y el equipo de defensa de Woods.

Woods se declaró no culpable de conducir bajo los efectos de sustancias. Un informe de la oficina de la policía indicó que los agentes encontraron dos pastillas para el dolor en su bolsillo, y que mostró señales de deterioro después de que su SUV rozara el remolque de un camión y volcara sobre un costado.

Woods circulaba a gran velocidad por una vía residencial junto a la playa en Jupiter Island, con un límite de 30 mph (casi 50 km/h), cuando su Land Rover causó 5.000 dólares en daños al camión, según un informe del incidente. Woods aceptó someterse a una prueba de alcoholemia que no mostró indicios de alcohol, pero se negó a una prueba de orina, informaron las autoridades.

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FUENTE: AP

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