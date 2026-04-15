americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Abogado de California que intentó ayudar a anular las elecciones de 2020 pierde su licencia

SAN FRANCISCO (AP) — Un abogado de California que colaboró en los esfuerzos del presidente Donald Trump por revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 perdió su licencia para ejercer en el estado.

John Eastman, un profesor de derecho en California, habla con reporteros después de una audiencia de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento, el 15 de mayo de 2025, fuera de la Corte Suprema, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo)
John Eastman, un profesor de derecho en California, habla con reporteros después de una audiencia de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento, el 15 de mayo de 2025, fuera de la Corte Suprema, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo) AP

La Corte Suprema de California ordenó el miércoles la inhabilitación de John Eastman y que su nombre fuera eliminado del registro estatal de abogados. El fallo pone fin a un esfuerzo de varios años por parte del colegio estatal de abogados para despojar a Eastman de su licencia después de que elaboró una estrategia legal para que el entonces vicepresidente Mike Pence interfiriera en la certificación del triunfo electoral de Joe Biden.

Un juez del Tribunal del Colegio de Abogados del Estado de California recomendó en 2024 que Eastman fuera despojado de su licencia para ejercer en el estado. Eastman argumentó que estaba siendo castigado por el simple hecho de brindar asesoría legal.

George Cardona, abogado litigante en jefe para el Colegio de Abogados del Estado de California, afirmó que la decisión se basa en pruebas claras de que Eastman “impulsó afirmaciones falsas sobre las elecciones presidenciales de 2020 para engañar a tribunales, funcionarios públicos y al pueblo estadounidense”.

“La orden del tribunal subraya que el comportamiento indebido del señor Eastman no era compatible con los estándares de integridad que se le exigen a todo abogado de California”, puntualizó Cardona.

El abogado de Eastman, Randall Miller, afirmó que la decisión “plantea preocupaciones constitucionales fundamentales” y que planean solicitar una revisión ante la Corte Suprema.

El fallo “se aparta de un precedente de larga data de la Corte Suprema de Estados Unidos que protege los derechos de la Primera Enmienda, especialmente en el contexto de la disciplina a abogados”, indicó Miller en un comunicado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Lennart Preiss)

Luis Díaz sentencia: Bayern Múnich derrota 4-3 al Real Madrid y alcanza las semis de la Champions

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)

Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Fujimori y López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

Destacados del día

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Administración TRUMP presenta pruebas al Congreso de EEUU del envío de mercenarios cubanos a UCRANIA

Administración TRUMP presenta pruebas al Congreso de EEUU del envío de mercenarios cubanos a UCRANIA

Canadá autoriza a Flair Airlines volar a Cuba pese a críticas por quejas y fallas operativas

Canadá autoriza a Flair Airlines volar a Cuba pese a críticas por quejas y fallas operativas

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter