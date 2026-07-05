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Abogado advierte que un destacado médico palestino detenido por Israel está en estado crítico

TEL AVIV, Israel (AP) — Un destacado médico palestino que fue detenido por fuerzas israelíes hace 18 meses ha sido maltratado durante su cautiverio y se encuentra en estado crítico, según afirmaron su abogado y el grupo de derechos humanos que lo representa.

ARCHIVO - Una mujer sostiene un cartel que dice Liberen al doctor Hussam Abu Safiya, Liberen Gaza durante una protesta ante las oficinas de Shin Bet en la que pedían la liberación del médico, en Tel Aviv, Israel, el 1 de enero de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo)
ARCHIVO - Una mujer sostiene un cartel que dice "Liberen al doctor Hussam Abu Safiya, Liberen Gaza" durante una protesta ante las oficinas de Shin Bet en la que pedían la liberación del médico, en Tel Aviv, Israel, el 1 de enero de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo) AP

Hussam Abu Safiya, quien se desempeñó como director del Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, se convirtió en el rostro de los trabajadores de la salud que luchaban por atender a los pacientes durante toda la guerra entre Israel y Hamás.

Dirigió el centro durante un asedio de 85 días por parte del ejército israelí y difundió videos en los que suplicaba ayuda antes de ser arrestado en diciembre de 2024. No ha sido acusado formalmente.

El ejército israelí indicó que Abu Safiya, de 53 años, estaba siendo investigado bajo sospecha de cooperar con Hamás o trabajar para ese grupo. Personal y organizaciones internacionales de ayuda que trabajaron con él niegan esas afirmaciones.

Physicians for Human Rights Israel y el abogado de Abu Safiya, Nasser Odeh, señalaron que Abu Safiya se veía extremadamente débil y tenía dificultades para mantenerse sentado erguido durante una visita el 2 de julio. Odeh dijo que presentaba lesiones recientes en la cabeza alrededor de los ojos, las orejas y el cuello, y que tenía dificultad para respirar.

Odeh y Physicians for Human Rights Israel dijeron que han presentado una petición para que Abu Safiya sea trasladado a otro centro.

Abu Safiya sufrió abusos físicos y psicológicos y fue mantenido en aislamiento durante periodos prolongados, sostuvo Odeh tras una comparecencia ante la Corte Suprema de Israel el mes pasado, en la que impugnó que se mantenga su detención sin cargos.

Abu Safiya apareció brevemente por video durante esa audiencia; se le veía pálido y demacrado, y con marcas similares a latigazos en ambos brazos.

El Servicio de Prisiones de Israel calificó las acusaciones de “falsas y totalmente carentes de base fáctica”. El servicio penitenciario declinó hablar del caso directamente, al citar preocupaciones de privacidad, pero afirmó que todos los presos y detenidos son mantenidos conforme a la ley y reciben atención médica basada en las directrices del Ministerio de Salud.

“El Servicio de Prisiones de Israel rechaza las acusaciones de abuso, tortura, inanición o negación de tratamiento médico”, indicó el servicio penitenciario.

Israel ha enfrentado duras críticas por su trato a los presos y detenidos palestinos desde el inicio de su guerra con Hamás en octubre de 2023. Organizaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas han denunciado patrones sistemáticos de abuso.

La cantidad de palestinos bajo detención israelí se disparó tras el inicio de la guerra y miles siguen detenidos. The Associated Press ha informado previamente sobre las duras condiciones en las prisiones.

La guerra entre Israel y Hamás comenzó el 7 de octubre de 2023, después de que el grupo miliciano con base en Gaza encabezara un ataque contra el sur de Israel, en el que murieron alrededor de 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes. Desde entonces, más de 73.000 palestinos han muerto en la ofensiva israelí en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio, que no distingue entre civiles y combatientes.

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Los periodistas de The Associated Press Samy Magdy, en El Cairo, y Natalie Melzer, en Tel Aviv, Israel, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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