ARCHIVO - Esta fotografía del 6 de noviembre de 2025 muestra la torre de control y aeronaves de Alaska Airlines estacionadas en las puertas de embarque del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, Washington. (AP Foto/Lindsey Wasson/Archivo) AP

En medio de la agitación, otros pasajeros que abordaban el vuelo de Alaska Airlines el sábado usaron sus celulares para grabar la detención del padre y la hija por parte de los agentes, que llevaban chaquetas sin identificación y pantalones color caqui. Las grabaciones fueron vistas ampliamente en redes sociales.

Los videos muestran a los agentes forcejeando con alguien en el suelo. El vuelo en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma con destino a Los Ángeles se retrasó.

El padre y la hija se dirigían a un bautizo en California y están solicitando asilo en Estados Unidos, donde han vivido desde 2015, declaró a The Associated Press su abogada, Olia Catala, en una entrevista telefónica. No tienen antecedentes penales, agregó.

“Han hecho todo correctamente, y son personas educadas", declaró Catala sobre sus clientes. "Ella fue a la universidad y trabajó para una organización sin fines de lucro. Ninguno de ellos tiene antecedentes penales. Así que es simplemente desgarrador”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que sus agentes detuvieron a Ricardo Larrondo Mendoza, un inmigrante de México que, según señaló, se había quedado más tiempo del permitido por su visa “en violación de las leyes de nuestra nación”.

Durante el enfrentamiento, otra pasajera “arrojó café caliente a los agentes”, indicó el ICE en el comunicado. Se determinó que esa mujer, Sofía Hernández Mejía, era una persona que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos procedente de México y que también había excedido el tiempo permitido por su visa, según el ICE. Podría ser acusada de agredir a un agente federal.

Hernández, de unos 25 años, se casó con un ciudadano estadounidense y presentó documentación para que se ajuste su estatus migratorio, indicó la abogada. El marido de Hernández la acompañaba a ella y a su padre cuando fueron detenidos, añadió Catala. El esposo no fue detenido, según precisó.

Ambos se encuentran en el Centro de Procesamiento del ICE del Noroeste en Tacoma, agregó la abogada.

Dijo que Hernández traía una taza de café cuando ocurrió el enfrentamiento.

“Cuando alguien se te viene encima, vas a soltar una taza de café”, explicó Catala.

“Fue mucho alboroto y, sinceramente, si alguien corre hacia ti o se te abalanza y no lleva uniforme, no sabes quién es", señaló. "Hubo mucho pánico, caos, sin saber qué está ocurriendo”.

Alaska Airlines indicó que los agentes del ICE no dieron aviso previo de su acción de control migratorio, efectuada en un fin de semana de muchos viajeros antes del feriado de Acción de Gracias.

El ICE ha intensificado los arrestos en aeropuertos desde el verano, enfocándose especialmente en personas que, según dice, se han excedido del tiempo permitido por sus visas.

Alaska Airlines señaló que está trabajando con el Puerto de Seattle, que administra el aeropuerto, para ver si se siguieron los protocolos, y también dijo que ha planteado sus preocupaciones “directamente ante las autoridades correspondientes”.

El Puerto de Seattle indicó en un comunicado que el arresto fue angustiante no sólo para la familia afectada, sino también para otros pasajeros, y que las autoridades locales “se pondrán en contacto con funcionarios federales para entender más sobre lo ocurrido”.

El gobernador del estado de Washington, el demócrata Bob Ferguson, dijo que las tácticas del ICE son “profundamente antiestadounidenses”, y pidió que la agencia sea abolida.

“El video es horrendo y escalofriante”, manifestó Ferguson en una conferencia de prensa el sábado junto con líderes sindicales y funcionarios electos locales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP