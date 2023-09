Abogada del régimen, Lourdes Dávalos llega a la prensa oficial cubana como impulsora de 'causas benéficas'

Después que a inicios de año la revista Negolution, enfocada en promocionar pequeños negocios no estatales en Cuba, publicara un artículo sobre el emprendimiento de ropa para niños Soy Pepa by Pepa Blasco, impulsado por la abogada cubana radicada en Madrid, ahora es el periódico del Partido Comunista en la capital, Tribuna de La Habana , quien reseñó un desfile de modas para promover la marca , organizado en la Fábrica de Arte Cubano (FAC).

La abogada, que viaja con frecuencia a Cuba, dijo que hizo una donación de literatura sobre autismo y materiales didácticos en torno al tema al centro asistencial, pero enfatizó que con el desfile de modas "lo que queremos es obtener ingresos que nos ayuden a seguir colaborando con ellos y las salas de terapia que quieren seguir desarrollando ahora".

Tribuna de La Habana evitó mencionar el costo de los prendas de vestir de la marca de Dávalos: el precio de una camiseta de "Soy Pepa" es de 32,95 euros (alrededor de 7.400 pesos cubanos, al cambio de 225 por un euro en el mercado informal). Más que el salario de un médico de la Isla.

Pese a ello, profesionales de la salud presentes en el desfile de modas exaltaron la iniciativa que visibiliza a las personas autistas en una sociedad como la cubana, donde los padres de niños con esas dolencias apenas tienen acceso a consultas especializadas, sobre todo fuera de La Habana.

Asimismo, la artista cubana May Reguera, embajadora en Cuba de Soy Pepa by Pepa Blasco, deseó que "proyectos como este sirvan para aportar, ayudar y seguir haciendo que espacios que no tienen tantas posibilidades, los mismos hospitales, específicamente el Borrás-Marfán, donde se diagnostica el autismo, tengan mejores herramientas y mayores espacios".

Ni Dávalos ni Reguera comentaron las razones por las que tales centros asistenciales que atienden a los niños cubanos con esas dolencias no tienen las condiciones adecuadas, mientras el régimen cubano vende servicios de calidad mundial a extranjeros en instituciones como el Centro de Restauración Neorológica (CIREN), que ofrece tratamientos para el autismo a quienes los puedan pagar.

No solo el periódico oficial de la capital se hizo eco del desfile de moda de la marca de Dávalos. Ella misma reseñó en su perfil de Instagram su presencia en el programa televisivo Talla joven, del canal nacional Cubavisión, donde promovió la presentación.

Si bien Dávalos siempre ofrece esa imagen de mujer simple y emprendedora, en sus redes no esconde su pasión por marcas de lujo como Gucci, Chanel y Dolce y Gabbana, y comparte frecuentes videos con prendas originales de esas exclusivas casas de moda que casi ningún cubano puede permitirse. Todo eso, mientras defiende a un régimen que asegura tener una ideología comunista.

En mayo pasado, provocó la reacción airada de las redes al protagonizar una sesión fotográfica con ropa de marca en un agromercado en ruinas de La Habana, con una foto del Che al fondo, y luego en la calle, bajo las miradas de los cubanos en su lucha cotidiana por el abastecimiento.

Según ella, tales cuestionamientos se debieron a la "envidia", el "odio" y la "gente tóxica".

Lo cierto es que pocos emprendedores cubanos consiguen tanta visibilidad en los medios, que evitan mencionar cómo el tráfico de influencias dentro del aparato de poder en Cuba es fundamental para la nueva casta de "empresarios privados" que ofrece La Habana como ejemplo de cambios sustanciales en materia económica, de cara a EEUU y el mundo.

Sin embargo, el caso de Lourdes Dávalos ejemplifica de maravillas lo que economistas, expertos y activistas denuncian: que la autorización de decenas de mipymes esconde que la mayoría de tales presuntos emprendedores son personas cercanas al poder, no un sector emergente de empresarios independientes que buscan mejorar la situación de los cubanos de a pie. Porque para ello tendrían que empezar cuestionando a los causantes reales de la crítica situación actual del país.