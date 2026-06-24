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Abner Uribe cumplirá suspensión en juego de Cerveceros ante Rojos

CINCINNATI (AP) — El relevista de los Cerveceros de Milwaukee, Abner Uribe, planea cumplir su suspensión de un juego la noche del miércoles, casi un mes después de que las Grandes Ligas de Béisbol impusieran la sanción.

El pitcher dominicano de los Cerveceros de Milwaukee Abner Uribe lanza en la octava entrada ante los Rojos de Cincinnati el lunes 22 de junio del 2026. (AP Foto/Carolyn Kaster)
El pitcher dominicano de los Cerveceros de Milwaukee Abner Uribe lanza en la octava entrada ante los Rojos de Cincinnati el lunes 22 de junio del 2026. (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

La suspensión se aplicará para el juego de Milwaukee contra los Rojos de Cincinnati, mientras los Cerveceros intentan completar una barrida de tres juegos.

El pelotero dominicano fue suspendido y multado con una cantidad no revelada el 29 de mayo, tres días después de que celebró un ponche que puso fin a la entrada llevándose las manos a la entrepierna al estilo WWE, mientras miraba hacia el dugout de San Luis durante una victoria 6-0 sobre los Cardenales.

Cuando se anunció la suspensión, Uribe manifestó que planeaba apelar. En cambio, optó por cumplir la sanción el miércoles como parte de un acuerdo.

Uribe ha lanzado en cuatro de los últimos cinco días, por lo que era poco probable que estuviera disponible para lanzar el miércoles.

Uribe tiene marca de 4-2, efectividad de 3,38 y cinco salvamentos en 31 apariciones esta temporada. Ha ponchado a 31 en 29 1/3 entradas.

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