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Aaron Judge pega jonrón de dos carreras y Yankees vencen 3-0 a Gigantes

SAN FRANCISCO (AP) — Aaron Judge conectó un jonrón de dos carreras en la sexta entrada para poner fin a un inicio de 0 de 7 en la temporada, después de que al vigente dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana le anularan antes en el mismo turno al bate un strike cantado mediante el sistema automatizado cuando lo impugnó, y los Yankees de Nueva York vencieron 3-0 a los Gigantes de San Francisco el viernes.

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York celebra después de batear jonrón de dos carreras que impulsó a Paul Goldschmidt durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Gigantes de San Francisco, el viernes 27 de marzo de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu)
Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York celebra después de batear jonrón de dos carreras que impulsó a Paul Goldschmidt durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Gigantes de San Francisco, el viernes 27 de marzo de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Después de irse sin hit el día inaugural por primera vez en la victoria por blanqueada de los Yankees dos días antes, Judge conectó un batazo de 405 pies hacia el jardín izquierdo con una velocidad de salida de 109,1 mph que rompió el empate sin carreras y representó su cuarto jonrón de por vida ante Robbie Ray (0-1).

La pelota rebotó en una escalera justo por dentro del poste de foul.

Fue el séptimo lanzamiento que vio de Ray, y el quinto después de que el toletero impugnara un strike cantado —un slider de 86,1 mph— del umpire principal Chad Fairchild y el llamado “umpire robot” lo revirtiera a bola.

Los Gigantes, que tuvieron apenas un hit, son el primer equipo en ser blanqueado con cinco o menos hits combinados en los dos primeros juegos de una temporada.

Judge volvió a ser abucheado por el lleno de 40.273 aficionados locales después de que eligiera quedarse con Nueva York como agente libre en diciembre de 2022 con un contrato de 360 millones de dólares por nueve años, en lugar de regresar a su California natal y unirse a San Francisco.

Giancarlo Stanton pegó jonrón dos bateadores después para recibir al relevista de los Gigantes, el venezolano José Buttó, y respaldar al derecho Cam Schlittler (1-0).

Tony Vitello tendrá que intentarlo de nuevo el sábado para conseguir su primera victoria como mánager tras perder en su debut el miércoles.

David Bednar cerró el juego para su primer salvamento.

Por los Yankees, el panameño José Caballero bateó de 4-2 y el dominicano Amed Rosario de 2-0.

Por los Gigantes, el puertorriqueño Heliot Ramos de 3-1; el venezolano Luis Arráez de 4-0 y los dominicanos Rafael Devers de 4-0 y Willy Adames de 3-0.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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