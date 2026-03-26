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Aaron Judge, dos veces MVP vigente de la Americana, se va en blanco en el debut de los Yankees

SAN FRANCISCO (AP) — Aaron Judge, vigente MVP de la Liga Americana por segundo año consecutivo, se fue en blanco el día inaugural por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas y se ponchó cuatro veces en un juego por primera vez desde septiembre de 2024, en la victoria de los Yankees de Nueva York la noche del miércoles 7-0 sobre los Gigantes de San Francisco.

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, reacciona tras ser ponchado ante los Gigantes de San Francisco durante la cuarta entrada de un juego de béisbol en San Francisco, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Jeff Chiu)
Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, reacciona tras ser ponchado ante los Gigantes de San Francisco durante la cuarta entrada de un juego de béisbol en San Francisco, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Jeff Chiu) AP

Judge se ponchó tirándole en el primer inning ante Logan Webb, dejó pasar un tercer strike cantado en el segundo, se ponchó con un foul tip en el cuarto y luego volvió a dejar pasar un tercer strike cantado en el sexto. Cerró la noche con un rodado para out y terminó de 0 de 5.

No se había ponchado cuatro veces desde un juego de cinco ponches contra Pittsburgh el 28 de septiembre de 2024.

Al mánager Aaron Boone le gustó cómo contribuyó el resto del orden al bate en una noche discreta para Judge.

“Esta noche fue un poco de todos, pudiendo aportar su granito de arena. Una noche en la que no sacamos la pelota del parque, pero vi muchos turnos al bate buenos y con presión. Fue una buena noche para nosotros. Creo que podemos ganar de muchas maneras distintas”, comentó Boone.

A Judge lo abuchearon antes del juego y durante cada turno al bate al iniciar su 11.ª temporada en las Grandes Ligas, después de que los aficionados locales en Oracle Park esperaban ver vestido de naranja y negro en lugar de rayas y jugando en el Bronx. El californiano había sido pretendido por los Gigantes durante la agencia libre en 2022, pero finalmente eligió la oferta de los Yankees: un contrato de 360 millones de dólares por nueve años.

El toletero de 33 años creció en la localidad de Linden, en el Valle Central, y brilló en Fresno State. La temporada pasada bateó para .331, el mejor promedio de su carrera y el más alto de las Grandes Ligas, con 53 jonrones y 114 carreras impulsadas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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