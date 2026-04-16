americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

A Europa le quedan "quizá 6 semanas de combustible de avión", dice a AP jefe de agencia energética

PARÍS (AP) — A Europa le quedan “quizá unas 6 semanas más o menos (de) combustible para aviones”, afirmó el jueves el director de la Agencia Internacional de la Energía en una amplia entrevista con The Associated Press, al advertir de posibles cancelaciones de vuelos “pronto” si los suministros de petróleo siguen bloqueados por la guerra con Irán.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, durante una entrevista con The Associated Press, en la sede de la AIE en París, el 16 de abril de 2026. (AP Foto/Michel Euler)
El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, durante una entrevista con The Associated Press, en la sede de la AIE en París, el 16 de abril de 2026. (AP Foto/Michel Euler) AP

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, describió el sombrío panorama de las repercusiones globales de lo que calificó como “la mayor crisis energética a la que nos hemos enfrentado jamás”, derivada del corte del suministro de petróleo, gas y otros productos vitales a través del estrecho de Ormuz.

El bloqueo del estrecho "va a tener importantes implicaciones para la economía mundial. Y cuanto más se prolongue, peor será para el crecimiento económico y la inflación en todo el mundo”, agregó.

El impacto se traducirá en “precios más altos de la gasolina, precios más altos del gas, precios elevados de la electricidad”, dijo Birol a la AP, y algunas partes del mundo se verán “más afectadas que otras”.

“En primera línea están los países asiáticos” que dependen de energía procedente de Oriente Medio, apuntó mencionando a Japón, Corea, India, China, Pakistán y Bangladesh.

“Luego llegará a Europa y a América”, añadió durante la entrevista en su oficina de París, con vista a la Torre Eiffel.

Si no se reabre el estrecho de Ormuz, dijo que, en el caso de Europa, “puedo decirles que pronto oiremos la noticia de que algunos de los vuelos de la ciudad A a la ciudad B podrían cancelarse como resultado de la falta de combustible para aviones”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Lennart Preiss)

Luis Díaz sentencia: Bayern Múnich derrota 4-3 al Real Madrid y alcanza las semis de la Champions

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)

Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Fujimori y López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

Destacados del día

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Administración TRUMP presenta pruebas al Congreso de EEUU del envío de mercenarios cubanos a UCRANIA

Administración TRUMP presenta pruebas al Congreso de EEUU del envío de mercenarios cubanos a UCRANIA

Canadá autoriza a Flair Airlines volar a Cuba pese a críticas por quejas y fallas operativas

Canadá autoriza a Flair Airlines volar a Cuba pese a críticas por quejas y fallas operativas

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter