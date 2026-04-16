A Europa le quedan "quizá 6 semanas de combustible de avión", dice a AP jefe de agencia energética

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El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, durante una entrevista con The Associated Press, en la sede de la AIE en París, el 16 de abril de 2026. (AP Foto/Michel Euler) AP

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, describió el sombrío panorama de las repercusiones globales de lo que calificó como “la mayor crisis energética a la que nos hemos enfrentado jamás”, derivada del corte del suministro de petróleo, gas y otros productos vitales a través del estrecho de Ormuz.

El bloqueo del estrecho "va a tener importantes implicaciones para la economía mundial. Y cuanto más se prolongue, peor será para el crecimiento económico y la inflación en todo el mundo”, agregó.

El impacto se traducirá en “precios más altos de la gasolina, precios más altos del gas, precios elevados de la electricidad”, dijo Birol a la AP, y algunas partes del mundo se verán “más afectadas que otras”.

“En primera línea están los países asiáticos” que dependen de energía procedente de Oriente Medio, apuntó mencionando a Japón, Corea, India, China, Pakistán y Bangladesh.

“Luego llegará a Europa y a América”, añadió durante la entrevista en su oficina de París, con vista a la Torre Eiffel.

Si no se reabre el estrecho de Ormuz, dijo que, en el caso de Europa, “puedo decirles que pronto oiremos la noticia de que algunos de los vuelos de la ciudad A a la ciudad B podrían cancelarse como resultado de la falta de combustible para aviones”.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP