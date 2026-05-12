76ers despiden aMorey como presidente de operaciones y mantienen a Nurse como entrenador

ARCHIVO - El presidente de operaciones de baloncesto de los 76ers de Filadelfia, Daryl Morey, habla después de un partido de baloncesto de la NBA, el 13 de abril de 2025, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Rourke, Archivo) AP

Los 76ers fueron eliminados con facilidad por los Knicks de Nueva York para poner fin a la sexta temporada de Morey al mando, y la organización decidió rápidamente que otra persona dirigiría el departamento de operaciones de baloncesto.

El socio gerente de los Sixers, Josh Harris, señaló en un comunicado que él y Morey habían hablado y decidieron que era momento de un nuevo comienzo.

Bob Myers, el exgerente general de los Golden State Warriors, encabezará la búsqueda del reemplazo de Morey y supervisará el departamento de manera interina.

“A nuestros aficionados, su frustración y decepción son comprensibles y están justificadas”, manifestó Harris. “Nos hemos quedado muy por debajo de nuestras propias expectativas y no hemos cumplido de la manera que esta ciudad merece. Eso me preocupa profundamente y confío en Bob para trazar un camino a seguir para nuestra franquicia”.

Los Sixers tuvieron marca de 270-212 en la temporada regular bajo Morey, pero apenas 28-26 en la postemporada, sin lograr avanzar más allá de la segunda ronda. Regresaron a los playoffs esta temporada después de perderse la postemporada por única vez durante la gestión de Morey en 2024-25, cuando terminaron 24-58.

Myers construyó los equipos de Golden State que ganaron campeonatos de la NBA en 2015, ’17, ’18 y ’22. Trabajó como comentarista en ESPN tras dejar a los Warriors antes de incorporarse a Harris Blitzer Sports & Entertainment en octubre de 2025 como presidente de deportes.

Morey se unió a los 76ers en 2020 después de 14 temporadas con los Rockets de Houston, incluidas 13 como su gerente general. Los Rockets llegaron a los playoffs en sus últimas ocho temporadas y fue elegido ejecutivo del año de la NBA en 2018 después de que Houston terminó 65-17 y alcanzó las finales de la Conferencia Oeste.

En 2019, envió un tuit en apoyo a los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong, lo que enfureció a funcionarios chinos y arruinó la lucrativa relación de la NBA con el país. Los Rockets ya habían gozado de enorme popularidad en China después de seleccionar a Yao Ming con la primera elección del draft en 2002.

Morey, conocido sobre todo por su enfoque analítico —tiene un MBA del MIT y se desempeña como copresidente de la Conferencia anual de Analítica Deportiva de la escuela—, no logró construir un aspirante al título alrededor del pívot Joel Embiid, a menudo lesionado. Adquirió a James Harden, su antigua estrella en Houston, y más tarde sumó a otro veterano de alto costo, Paul George.

Le fue bien con selecciones recientes del draft como Tyrese Maxey y VJ Edgecombe, la tercera selección del año pasado. Pero también concretó un traspaso muy criticado esta temporada cuando envió a Jared McCain, una selección de primera ronda de 2024, a Oklahoma City. McCain promedió 11,5 puntos en la barrida del Thunder, campeón defensor, sobre los Lakers en la segunda ronda.

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FUENTE: AP