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7-Eleven prevé cerrar cientos de tiendas en EEUU y Canadá este año

NUEVA YORK (AP) — La cadena de tiendas 7-Eleven prevé cerrar cientos de sus locales este año.

ARCHIVO - Una tienda 7-Eleven, el 5 de febrero de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa/Archivo)
ARCHIVO - Una tienda 7-Eleven, el 5 de febrero de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa/Archivo) AP

Según documentos de resultados financieros publicados la semana pasada, el operador de 7-Eleven en Estados Unidos y Canadá planea cerrar 645 tiendas en el año fiscal 2026, superando las 205 ubicaciones que estima abrir durante ese mismo periodo.

Seven & i Holdings Co., la empresa matriz de la cadena de tiendas -- con sede en Japón--, señaló que estos cierres “incluyen la conversión a tiendas mayoristas de combustible”. Documentos financieros muestran que 7-Eleven Inc. ha abierto de forma constante nuevas tiendas mayoristas de combustible en Norteamérica en los últimos años, que sumaban más de 900 ubicaciones hasta diciembre de 2025.

La empresa no explicó de momento los cierres ni especificó qué ubicaciones podrían verse afectadas. The Associated Press solicitó más información.

Según el sitio web de la compañía, hoy existen más de 86.000 tiendas 7-Eleven en 19 países. 7-Eleven Inc., el operador de la marca en Norteamérica con sede en Texas, supervisa más de 13.000 ubicaciones en Estados Unidos y Canadá.

La cadena de tiendas ha cerrado cientos de locales con bajo rendimiento a lo largo de los años, y los recortes más recientes llegan mientras los precios más altos presionan a los consumidores en todo el mundo. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha sacudido especialmente los mercados energéticos, y ahora los conductores enfrentan mayores precios de la gasolina.

Los consumidores de Estados Unidos ya lidiaban con una inflación persistente incluso antes de la guerra. Seven & i indicó en su informe del 9 de abril que, en Norteamérica en particular, “aunque la economía se mantuvo sólida, el consumo personal también comenzó a debilitarse” en el año fiscal 2025, “sobre todo entre los hogares de bajos ingresos, ya que la inflación siguió lastrando el gasto”.

Se prevé que las aperturas de filiales de Seven & i fuera de Norteamérica superen a las tiendas que están cerrando, incluida Seven-Eleven Japan, que espera cerrar 350 tiendas y abrir 550 ubicaciones, según los documentos financieros.

Seven & i prevé que sus ingresos caigan 9,4% en el año fiscal en curso, hasta un total proyectado de casi 9,45 billones de yenes (unos 59.500 millones de dólares).

La empresa ha estado buscando nuevas oportunidades de crecimiento, y el año pasado delineó un plan de transformación más amplio destinado a impulsar su oferta de tiendas de conveniencia. Entre sus objetivos, Seven & i ha señalado que invertiría en más opciones de alimentos frescos y ampliaría su servicio de entrega “7NOW”.

Los cambios también llegan bajo un nuevo liderazgo. Stephen Hayes Dacus se convirtió en director general de Seven & i el año pasado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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