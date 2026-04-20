6 tripulantes siguen desaparecidos tras el hallazgo de un barco volcado por un tifón en Saipán

Compartir en:









Un barco volcado en el mar cerca de Saipán, fotografiado por la tripulación de un avión HC-130 Hercules de la Guardia Costera estadounidense asignado a la base aérea de Barbers Point, el sábado 18 de abril de 2026, durante una búsqueda del Mariana, un barco que sufrió un fallo de motor el 15 de abril. (Guardia Costera de EEUU/Air Station Barbers Point via AP) AP

La Guardia Costera indicó que aún seguía buscando a las seis personas. Señaló que el barco volcado fue avistado por primera vez el sábado.

La tripulación de un avión HC-130 Hércules del 31º Escuadrón de Rescate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmó la identidad de la embarcación como el carguero Mariana la noche del domingo, informó la Guardia Costera en un comunicado de prensa.

El Mariana, un buque de carga seca de 145 pies (44 metros) registrado en Estados Unidos, sufrió una falla en el motor el miércoles mientras un tifón masivo se abatía sobre Saipán y las islas cercanas con vientos feroces y lluvia incesante.

Después de que la tripulación reportó que el barco había perdido su motor de estribor y necesitaba asistencia, la Guardia Costera estableció un horario de comunicación cada hora con la embarcación.

Pero se perdió el contacto el jueves. Un avión HC-130 despegó esa mañana para realizar una búsqueda, pero regresó a Guam debido a los fuertes vientos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP