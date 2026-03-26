5 heridos en choque de helicóptero en la isla hawaiana de Kauai

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ARCHIVO - Vista aérea de una zona cercana a la costa de Na Pali, el 17 de diciembre de 2019, en la isla de Kauai, Hawai. (AP Foto/Maryclaire Dale, archivo) AP

El helicóptero transportaba al piloto y cuatro pasajeros cuando chocó en la playa Kalalau, indicó el Departamento de Bomberos de Kauai. La playa se encuentra en la costa de Na Pali, en la costa norte de Kauai.

No estaba claro de momento cuán graves eran las lesiones de las víctimas.

Los recorridos en helicóptero son una forma popular de explorar los acantilados, playas y cascadas que bordean la costa de Na Pali, a la que de otro modo sólo se puede acceder a pie o en barco.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP