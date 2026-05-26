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3 muertos en un choque entre una furgoneta de pasajeros y un elefante en un parque de Uganda

KAMPALA, Uganda (AP) — Un vehículo de pasajeros chocó contra un elefante en un parque nacional de Uganda, lo que causó la muerte de tres personas y dejó a otras cuatro heridas, informó la policía.

El choque ocurrió el domingo en una carretera asfaltada dentro del Parque Nacional de las Cascadas Murchison, indicó la policía en un comunicado el lunes.

La vagoneta transportaba a empleados de la Autoridad Tributaria de Uganda que viajaban desde una ciudad del norte de Uganda hacia Kampala, la capital.

Tras impactar contra el animal, el conductor “perdió el control del vehículo”, señaló el comunicado policial. “Se insta encarecidamente a los automovilistas a extremar la precaución al conducir por parques nacionales y zonas protegidas de vida silvestre”.

Imágenes del lugar mostraban a personas en el vehículo dañado llorando y pidiendo ayuda, mientras el elefante herido trataba de incorporarse en unos matorrales cercanos. No estaba claro si el elefante sobrevivió al choque.

Aunque estos incidentes son poco frecuentes, ilustran lo que los conservacionistas describen como el conflicto entre humanos y fauna silvestre que puede surgir en áreas protegidas accesibles para las personas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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