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3 muertos luego de que bote volcara en un lago de Wisconsin en medio de tormentas

LAKE GENEVA, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Tres personas murieron y otras siete fueron rescatadas el viernes después de que una embarcación volcara en el lago Geneva mientras una fuerte tormenta atravesaba el sur de Wisconsin, informó un funcionario.

Se reportaron muchas personas lesionadas en el condado de Walworth, en Wisconsin, después de que la tormenta derribara árboles, tumbara líneas eléctricas y dañara edificios, indicó Tom Hausner, subjefe del Departamento del Sheriff del condado de Walworth.

Hausner señaló que no tenía más información sobre las personas que murieron y las que fueron rescatadas.

La policía de la ciudad de Lake Geneva está investigando, comentó Hausner. Los funcionarios allí no respondieron por el momento a un correo electrónico ni a un mensaje de voz de The Associated Press en los que se solicitaba más información.

El alcalde de Lake Geneva, Todd Krause, declaró una emergencia y manifestó que una persona sufrió lesiones leves por la caída de un árbol. Varias zonas de la ciudad estaban registrando cortes de energía, dijo en un comunicado.

Hausner explicó que las autoridades del condado recibieron múltiples llamadas al 911 que reportaban daños y personas atrapadas en edificios y que pedían ayuda. Añadió que los agentes respondieron de inmediato, pero se retrasaron porque líneas eléctricas y árboles caídos bloqueaban las calles.

“Hay líneas eléctricas por todas partes. Estamos instando a la gente a mantenerse alejada”, expresó.

Hausner indicó que su agencia pidió ayuda a la policía de condados cercanos y al Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin.

El lago Geneva, en el sur de Wisconsin, atrae a turistas del área de Chicago y de otras partes. La población del condado de Walworth, donde se encuentra el lago, casi se duplica durante los fines de semana festivos, señaló Hausner.

Las tormentas que avanzaron por el centro-norte el viernes por la tarde y la noche llevaron a múltiples ciudades a cancelar festivales por el 4 de julio y a reprogramar espectáculos de fuegos artificiales.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de tormenta eléctrica severa para Lake Geneva, Wisconsin, y señaló que el pronóstico mostraba lluvias intensas el viernes, con chubascos persistentes hasta el Día de la Independencia y una probabilidad continua de chubascos y tormentas eléctricas durante todo el fin de semana. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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