2022, el año de la bofetada en la cultura pop

Bueno, quizá no está al nivel de un viaje a la Luna, o la elección de un nuevo papa. Pero basta con decir “la bofetada” ya la gente sabe lo que quieres decir, ese momento cuando Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock en los Oscar ante una teleaudiencia mundial que se preguntaba perpleja “¿qué acaba de ocurrir?” Incluso en el teatro donde se entregan los Oscar, quizá especialmente en el teatro, había una sensación de que la gente sólo lo había imaginado, lo que ayuda a explicar por qué las cosas siguieron como si nada por un rato.

En el 22 Tom Cruise cumplió 60 años y sigue rockeando, como The Rolling Stones. El actor llegó por la puerta grande a Cannes con su película más exitosa hasta la fecha, demostrando, al igual que los roqueros, que cuando te señalan que “el final es inevitable”, como le dicen en “Top Gun: Maverick”, se puede responder: “quizá tenga razón señor, pero no hoy”.

¿Alguna vez le parecerá al público que Cruise – o los Stones, para el caso – están demasiado arrugados y por encima de la fecha de expiración? Quizá sí, pero no este año.

A continuación, algunos de los momentos más destacados de la cultura pop en el año:

ENERO

Es época de los GLOBOS DE ORO, pero en esta ocasión sin transmisión por televisión, celebridades bebiendo alcohol o incluso alfombra roja. La atribulada Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga los Globos, trata de superar sus fracasos por falta de diversidad, realizando un evento privado y anuncia que planea regresar el próximo año. ¿Se acuerdan del desperfecto de vestuario original?, bueno, JANET JACKSON dice que ella y JUSTIN TIMBERLAKE lo han dejado atrás y que nosotros también deberíamos hacerlo. The New York Times compra Wordle, y todos están pensando en palabras de cinco letras (aunque W-O-R-D-L-E tiene seis). El año comienza con una importante pérdida, el actor negro, pionero, director y activista SIDNEY POITIER muere a los 94 años.

FEBRERO

No sería un año en la cultura pop sin BRITNEY. Meses después de liberarse de su restrictiva tutela legal, se reporta que Spears firmó un contrato muy lucrativo por un libro, aunque para final de año no ha habido más noticia sobre ello. ¡RIHANNA está embarazada!, ¡TOM BRADY se retira! (tendremos más de eso más adelante). JAKE GYLLENHAAL habla y dice que no tiene nada que ver con la canción de TAYLOR sobre su bufanda perdida, sino que se trata de la relación de la artista con sus fans, los fans no deberían hacer cyberbullying (acoso en las redes) de todas formas.

MARZO

¿Quién ganará en los Oscar este mes? “CODA” (“CODA. Señales del corazón”), un melodrama sobre una familia sorda con una hija oyente. Por este filme TROY KOTSUR se convierte en el primer artista sordo en ganar un Oscar a mejor actor de reparto. Pero lo único de lo que habla la gente es de ya saben quién. SMITH, quien se lleva la estatuilla de mejor actor poco después de bofetear a Rock por un chiste sobre su esposa Jada Pinkett Smith. Smith no hablará realmente sobre el asunto hasta finales de año. KARDASHIAN: Kim K es declarada legalmente soltera de nuevo después de su divorcio de YE, el rapero conocido antes como KANYE WEST. Y BRADY, quien estuvo retirado por 40 días, cambia de parecer.

ABRIL

Es momento de los GRAMMY, y JON BATISTE gana a lo grande llevándose cinco estatuillas. El gran año del músico incluirá más adelante una cena de Estado con el presidente Biden y el presidente francés Emmanuel Macron. Al día siguiente Macron se reunirá con MUSK quien comienza su adquisición de TWITTER este mes, la cual ha llevado a cambios que continúan hasta finales de año en la red social gigante.

MAYO

Imagina que estás tomando cocteles en la GALA DEL MET y un músico se acerca tocando una melódica — se trata del mismísimo BATISTE, porque la Gala del Met es un lugar así de loco. Pero quien se destaca más en la noche es KARDASHIAN, quien llega del brazo de su novio PETE DAVIDSON usando el mismo vestido de lentejuelas que MARILYN MONROE lució para cantar “Happy Birthday” a John F. Kennedy en 1962. En el cine, “Top Gun: Maverick” se estrena logrando el mayor debut a nivel doméstico en la carrera de CRUISE, y su primera película en superar la barrera de los 100 millones de dólares en el primer fin de semana. Los fans de HARRY STYLES se alegran, su álbum “Harry’s House” sale a la luz.

JUNIO

Llegan impactantes noticias para los fans de BTS, las estrellas del K-pop anuncian que se tomarán un receso para enfocarse en sus proyectos solistas. En asuntos legales, un jurado le da la victoria a DEPP en su sórdido caso por difamación por acusaciones de abuso doméstico, concluyendo que su exesposa HEARD lo difamó en un artículo de opinión de 2018. En una nota más alegre, Britney se casa.

JULIO

¿Sólo una boda Britney? ¡BENNIFER tiene dos! Generalmente, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero no cuando tienes 227 millones de seguidores en Instagram. JENNIFER LOPEZ dirige a sus fans a su boletín donde comparte fotografías de su intempestiva boda con BEN AFFLECK. “El amor es hermoso”, escribió. “Y resulta que el amor es paciente, 20 años paciente”, agregó. Hablando de paciencia, los admiradores de BEYONCÉ son recompensados por saber esperar con el lanzamiento de su anhelado séptimo álbum de estudio, “Renaissance”, su primer álbum solista en seis años.

AGOSTO

La segunda boda de Bennifer, en la propiedad de Affleck en Georgia, es más grande y fastuosa. Pero, así como hay una boda, hay una separación: KARDASHIAN y DAVIDSON dejan de ser novios. El mundo recuerda a la princesa Diana, cuya desconcertante muerte en un accidente automovilístico ocurrió hace 25 años, y cuya vida es dramatizada para una nueva generación en la temporada actual de “The Crown” (“La corona”). Días después, la misma serie de Netflix detendrá brevemente su producción como una muestra de respeto para reina Isabel II de Gran Bretaña, quien murió el 8 de septiembre, mientras el mundo está de luto por la querida monarca, fallecida a los 96 años después de más de 70 años en el trono.

SEPTIEMBRE

La intriga en política va en aumento en Europa, nos referimos a la duda de si hubo un escupitajo en el estreno en Venecia de “Don’t Worry Darling” (“No te preocupes, querida”). La película, dirigida por OLIVIA WILDE y protagonizada por su novio (el sospechoso del escupitajo STYLES), ¿está maldita o bendecida?, tiene demasiado drama fuera de pantalla. En los EMMY, SHERYL LEE RALPH, quien gana por “Abbott Elementary”, conmueve al público al hablar sobre el poder de los sueños y de creer en uno mismo. “Así luce creer”, dice. ¿Saben qué más se parece a creer? Rachel Berry de “Glee” – alias LEA MICHELE – quien por fin interpreta a Fanny Brice en “Funny Girl” en Broadway. SERENA WILLIAMS anuncia que se retira del tennis.

OCTUBRE

El segundo juicio de HARVEY WEINSTEIN comienza en Los Angeles. ADIDAS abandona a YE, es una de múltiples empresas que deciden cortar lazos con el rapero por sus comentarios antisemitas y problemáticos. La era MUSK comienza en TWITTER cuando el hombre más rico de mundo lleva un lavabo a la oficina. Se celebra la fiesta de Halloween de HEIDI KLUM, quien llega a la alfombra roja como un enorme gusano pegajoso y brillante. SWIFT estrena su nuevo álbum, “Midnights” (el álbum más escuchado de Spotify en un sólo día), y la artista también estrena una versión con canciones adicionales. Swift se convierte en la primera artista en ocupar los 10 puestos de la lista Hot 100 de Billboard. Hay un divorcio de celebridades: BRADY y la supermodelo brasileña GISELE BUNDCHEN se separan.

NOVIEMBRE

¿Se podría decir que fue el mes de Taylor Swift? Bueno, ahora millones de fans ansiosos quieren ser parte de la preventa de su muy esperada Gira Eras, lo que lleva a que se caigan sitios de internet y haya esperas interminables. Ticketmaster cancela la venta general, argumentando que no hubo suficientes boletos. Múltiples fiscalías estatales dicen que investigarán el incidente. Lo único que se puede concluir es que la gente definitivamente quiere boletos para ver a Swift. En las salas de cine quieren a Wakanda. “Black Panther: Wakanda Forever” (“Pantera Negra: Wakanda por siempre”) cumple el reto de estar a la altura de uno de los estrenos más lucrativos de la historia y enfrentar la muerte de su más grande astro.

DICIEMBRE

Los amen o los odien, ENRIQUE y MEGHAN están de vuelta con un documental de Netflix que seguramente será visto celosamente al otro lado del Atlántico. Por tercer año consecutivo, el astro puertorriqueño de la música urbana BAD BUNNY se convierte en el artista más escuchado del mundo en Spotify gracias a su popular álbum “Un verano sin ti”, es el primer artista en conseguir esta marca. La secuela de Cameron a “AVATAR” finalmente se estrena 13 años después de que la original rompiera records. ¿El publicó irá en masa a Pandora una vez más? Y para cerrar el año como un círculo perfecto, SMITH regresa para promover su nueva película, “EMANCIPATION”, con la esperanza de que la gente olvide... ¿ya saben qué? Por lo menos es suficiente para que la gente tenga curiosidad de verla.

En este año de grandes regresos ¿Smith tendrá el suyo?

Nos vemos en 2023.

FUENTE: Associated Press