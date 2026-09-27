12 adolescentes heridos en un tiroteo en una fiesta en un parque de Georgia

David Davis, jefe de policía del condado Bibb, informó en conferencia de prensa que el tiroteo ocurrió poco después de la medianoche del domingo, en el Carolyn Crayton Park de Macon.

Explicó que un grupo de jóvenes fue al parque para celebrar los 18 años de una mujer después de que los echaran varias horas antes de una casa alquilada para la fiesta. En algún momento, otro grupo llegó al parque y se produjo un enfrentamiento.

Los investigadores buscan determinar cómo estaban relacionados entre sí los dos grupos y qué provocó las hostilidades. Un video de vigilancia del parque muestra una ráfaga de disparos que duró unos 30 segundos mientras la gente huía del área.

Los agentes acudieron al parque y se enteraron de que las víctimas habían sido trasladadas a un hospital cercano en vehículos particulares. Un hombre de 19 años, cuatro hombres de 18, cinco hombres de 17 y dos mujeres de 18 recibieron atención por lesiones. Dos de las personas estaban en estado crítico y las demás se encontraban estables.

“No hay indicios de que alguna de estas personas que resultaron heridas hasta este momento haya participado en los disparos”, señaló el comisario.

No se han realizado arrestos, pero el sheriff indicó que los investigadores tenían a varias personas de interés. Los agentes incautaron cuatro vehículos que llevaron a las víctimas al hospital y otros tres que quedaron en el parque. También entrevistaron a 10 testigos.

Davis añadió: “Va a haber una fuerte presencia policial en algunos lugares en los próximos días mientras realizamos algunos arrestos por esto”.

También la mañana del domingo, la policía de Detroit acudió a un club de striptease que operaba fuera de horario, donde una discusión derivó en disparos, lo que dejó tres muertos y cuatro heridos. No se anunciaron arrestos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP