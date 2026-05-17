10 tiroteos el fin de semana dejan 4 heridos en Austin, Texas, dice el alcalde

Compartir en:









La ciudad ordenó a los residentes de una amplia zona del sur de la capital de Texas que permanecieran resguardados en sus hogares el domingo mientras continúa la búsqueda.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, habló sobre los tiroteos en una conferencia de prensa y señaló que la investigación sigue en curso.

Los incidentes ocurrieron la noche del sábado y la mañana del domingo; dos de ellos sucedieron en estaciones de bomberos, y dejaron a una persona con heridas graves y a otras tres con lesiones leves, indicó la jefa de policía Lisa Davis.

Davis explicó que los sospechosos parecían estar robando vehículos a medida que se desplazaban.

La policía identificó a los sospechosos como hombres hispanos de entre 18 y 19 años y difundió lo que parecían ser capturas de pantalla tomadas de un video.

“No tenemos ningún motivo específico identificado. De hecho, estas acciones parecen ser aleatorias”, afirmó Watson. “Parece que, como parte de esto, las personas están cambiando de vehículo”.

Davis dijo que los sospechosos han utilizado al menos cuatro vehículos. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP