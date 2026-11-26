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Alexander Zverev reacciona tras la derrota de sus compatriotas alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz ante los británicos Henry Patten y Neal Skupski en los cuartos de final de la Copa Davis, el jueves 26 de noviembre de 2026, en Bolonia, Italia. (AP Foto/Antonio Calanni) AP

Zverev, campeón este año en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, ganó su partido de individuales contra Arthur Fery por 6-3, 6-2 para igualar la serie 1-1, pero no disputó el decisivo duelo de dobles.

En su lugar, Alemania apostó por la dupla de larga trayectoria conformada por Kevin Krawietz y Tim Puetz, que sucumbió 6-2, 7-6 (6) ante Henry Patten —el número uno del mundo en dobles— y Neal Skupski.

Gran Bretaña se había puesto en ventaja gracias a Cameron Norrie, quien se llevó los últimos cuatro juegos y venció 6-3, 3-6, 6-2 a Jan-Lennard Struff en el primer partido de individuales.

En las semifinales, Gran Bretaña se medirá con el ganador del último cruce de cuartos de final entre Austria y España, que se disputaba más tarde el jueves.

El equipo de España incluye a Carlos Alcaraz, flamante campeón de las Finales de la ATP en Turín el domingo. Alcaraz, que ha estado lidiando con problemas físicos en las últimas semanas, no fue incluido para los partidos de individuales contra Austria, pero figuraba en la alineación provisional de dobles de España.

Gran Bretaña está en semifinales por primera vez en siete años y conquistó su décimo y más reciente título de la Copa Davis en 2015.

Alemania ganó el último de sus tres títulos en 1993. Italia vs. Chequia en la primera semifinal La otra semifinal ya quedó definida: Italia, que busca un cuarto título consecutivo, y Chequia se topará contra Chequia el viernes. Italia venció 2-1 a Corea del Sur y Chequia derrotó 2-0 a Canadá. ___ Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP