Zverev cae en semifinales de Viena antes de llegar al primer puesto del ranking

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El alemán Alexander Zverev abandona la cancha tras caer ante el español Alejandro Davidovich Fokina durante el partido de semifinales del cuadro individual masculino del torneo de tenis del Másteres de Shanghái en Shanghái, China, el sábado 17 de octubre de 2026. (Foto AP/Andy Wong) AP

De Minaur ganó 6-4, 1-6, 7-6 (4) tras tomar una ventaja temprana de 3-0 en el desempate decisivo para lograr una victoria que refuerza sus posibilidades de clasificarse a las Finales ATP, que cierran la temporada, el próximo mes.

Zverev reemplazará a Jannik Sinner como el jugador número 1 el lunes. El alemán será el 30.º jugador diferente en liderar el ranking y el número 1 debutante de mayor edad desde 1974, a los 29 años.

De Minaur se enfrentará a Carlos Alcaraz en la final el domingo después de que el español ganara 6-4, 7-6 (2) ante Daniil Medvedev en la otra semifinal.

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FUENTE: AP

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