americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Zlatko Dalić deja el cargo de técnico de Croacia tras eliminación en el Mundial

ZAGREB, Croacia (AP) — Zlatko Dalić dejó el cargo de seleccionador de Croacia tras una etapa que incluyó llevar al equipo a dos podios consecutivos en la Copa del Mundo.

El técnico de Croacia Zlatko Dalic durante el partido contra Ghana en la fase de grupos del Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Petr Josek)
El técnico de Croacia Zlatko Dalic durante el partido contra Ghana en la fase de grupos del Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Petr Josek) AP

“Me voy con el corazón pleno, orgulloso de mi contribución a los mayores éxitos del fútbol croata en la historia, y le deseo a mi sucesor, a la selección y al fútbol croata muchos nuevos éxitos”, declaró Dalić en un comunicado publicado por la federación nacional de fútbol en Instagram el miércoles:

El anuncio se produjo menos de una semana después de que Croacia perdiera 2-1 ante Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial.

“Siempre he dicho que no hay mayor honor que dirigir a mi selección, y que no puedo tener un trabajo más importante, más responsable y más hermoso que este”, señaló Dalić.

“El apoyo de los últimos días me ha llevado a reconsiderar mi decisión de irme, pero... ya es hora", agregó. "Por mucho que todavía sienta la ambición y el deseo de escribir nuevos éxitos con Croacia, siento que este es el momento adecuado para concluir esta era increíble”.

La federación calificó la etapa de Dalić al mando como un “viaje inolvidable” y dijo que su salida era una “despedida orgullosa”.

La federación publicó en X: “Tras casi nueve años, el seleccionador Zlatko Dalić ha decidido cerrar su capítulo increíblemente exitoso con Croacia. Seleccionador, gracias por todo: las victorias, los logros, las clasificaciones, las medallas, la unidad, el respeto y tu compromiso inquebrantable de luchar por Croacia, dentro y fuera del campo.

“Los resultados hablan de tus virtudes como entrenador. El respeto que te has ganado de tus jugadores, del cuerpo técnico y de los rivales dice mucho sobre la persona que eres”.

Bajo el mando de Dalić, generación dorada de Croacia, que incluyó al astro Luka Modrić, el equipo salió subcampe´pn en el Mundial de 2018 en Rusia y tercera en la edición de 2022 en Qatar. También fue subcampeona en la Liga de Naciones de 2023.

La federación no anunció de inmediato a un nuevo entrenador.

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez)

FIFA suspende la sanción de un partido a Balogun y podrá jugar con EEUU ante Bélgica

Aviones militares sobrevuelan el estadio de Filadelfia deurante el partido del Mundial entre Paraguay y Francia, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)

Aficionados del Mundial celebran 250 años de independencia de EEUU en Filadelfia y Houston

Destacados del día

URGENTE en CUBA: Otero Alcántara sale de prisión pero familiares desconocen su paradero

URGENTE en CUBA: Otero Alcántara sale de prisión pero familiares desconocen su paradero

BRUNO RODRÍGUEZ HACE EL RIDÍCULO EN LA ONU: Intenta frenar denuncia sobre apagones y represión

BRUNO RODRÍGUEZ HACE EL RIDÍCULO EN LA ONU: Intenta frenar denuncia sobre apagones y represión

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

EEUU DESENMASCARA AL RÉGIMEN DE CUBA ANTE LA ONU : mostró los rostros de varios presos políticos cubanos

EEUU DESENMASCARA AL RÉGIMEN DE CUBA ANTE LA ONU : mostró los rostros de varios presos políticos cubanos

Embajadora cubana niega poder político de El Cangrejo pese a su oferta de negociar con Trump

Embajadora cubana niega poder político de El Cangrejo pese a su oferta de negociar con Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter