Zion Williamson promete 'un verano diferente' tras otra campaña sin playoffs en Nueva Orleans

Zion Williamson, de los Pelicans de Nueva Orleans, reacciona después de encestar frente a los Cavaliers de reacts Cleveland en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el sábado 21 de marzo de 2026, en Nueva Orleans. (AP Foto/Gerald Herbert) AP

Aunque se sintió satisfecho por lo resistente y disponible que estuvo para los Pelicans esta temporada, Williamson no quedó del todo conforme con su rendimiento general y le molestó el hecho de que los Pelicans ganaran apenas 22 de los 62 partidos en los que él jugó.

“Mi juego en la cancha... estuvo bien”, manifestó el lunes Williamson, quien promedió 21 puntos por partido, un día después de que los Pelicans terminaran por segunda temporada consecutiva sin playoffs, con marca de 26-56. “Fui eficiente, pero no quiero sentarme aquí y decir que estuvo bien y ni siquiera estamos en el torneo de play-in de la Conferencia Oeste.

“En lo individual, tengo mucho en lo que trabajar”, continuó Williamson. “Quiero poder atacar desde múltiples zonas de la duela. Quiero poder ser impredecible en el costado ofensivo, y este año no hice un buen trabajo en eso. ... Quiero poder hacer más por mi equipo”.

Williamson, un alero potente y explosivo de 1,98 metros que fue elegido como la primera selección global procedente de Duke en 2019, estableció una marca personal al disputar 35 partidos consecutivos esta temporada. Su total de encuentros jugados fue el segundo más alto de su carrera, solo por detrás de los 70 que disputó en la temporada 2023-24. Esa también fue la última vez que los Pelicans aparecieron en los playoffs de la NBA, pero lo hicieron sin Williamson, quien se lesionó el tendón de la corva izquierdo en los minutos finales de una derrota en el play-in ante los Lakers de Los Ángeles.

La única otra ocasión en que Williamson, de 25 años, jugó más de 30 partidos en una temporada fue en 2020-21, cuando disputó 61. En total, se ha perdido 280 de 556 partidos de temporada regular en su carrera debido a lesiones de rodilla, mano, pie y de tejidos blandos, en especial en el tendón de la corva.

“De lo que más orgulloso estoy es de lo rápido que pude recuperarme de cualquier lesión que tuve este año”, comentó Williamson, quien pudo haber jugado 65 partidos, pero descansó en los últimos tres compromisos de Nueva Orleans, de poca relevancia.

El escolta veterano de los Pelicans Dejounte Murray aplaudió los pasos que Williamson ha dado para mejorar su salud en el último año.

“Z... creo que lo está entendiendo”, señaló Murray. “Tiene que seguir cuidando su cuerpo, su mente, y su desarrollo también es crucial”.

La disponibilidad de Williamson esta temporada podría hacerlo más atractivo para otros equipos, pero él aseguró que preferiría no ser traspasado.

“Nueva Orleans es mi hogar. No digo eso porque esté sentado frente a estas cámaras”, afirmó Williamson, a quien le quedan dos temporadas de un contrato de cinco años valorado en casi 200 millones de dólares. “Cuando llega la temporada baja, muchos se van de la ciudad. Yo vivo aquí. ... He estado aquí desde que tenía 19”.

Williamson también dijo que confía “al 100%” en la visión del miembro del Salón de la Fama Joe Dumars, contratado hace un año como vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto de los Pelicans.

“Él tiene el currículum”, expresó Williamson, en referencia a los campeonatos de Dumars tanto como jugador como gerente general con los Pistons de Detroit. “Así que, alguien en mi posición, lo único que puedo hacer es hacer preguntas y, cualquier información que él tenga para darme, simplemente prestarle atención”.

La meta de Williamson la próxima temporada es jugar entre 75 y 82 partidos y, por fin, aparecer en los playoffs.

Su búsqueda de este último objetivo, indicó, implicará conversaciones inquisitivas con Dumars y con “otros miembros del Salón de la Fama”, y “otros jugadores campeones”.

“Busco adoptar un enfoque diferente porque es frustrante venir aquí cada año y no estar en los playoffs, y asumo mi responsabilidad en eso. Definitivamente me hago responsable”, manifestó Williamson.

“Así que es momento de empezar a tomar enfoques distintos, adquirir el conocimiento que pueda y trabajar en cosas diferentes”, continuó Williamson. “Tengo que usar los recursos que pueda para acercarme y buscar la información, buscar el conocimiento que necesito”.

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FUENTE: AP