Zidane y Mancini logran sus primeras victorias en casa con Francia e Italia en la Liga de Naciones

Michael Olise celebra tras anotar un gol para Francia en la victoria 4-1 ante Bélgica en la Liga de Naciones, el lunes 5 de octubre de 2026, en Saint-Denis, Francia. (AP Foto/Teresa Suárez) AP

Les Bleus se consolidaron en la cima del Grupo A1, con tres puntos de ventaja sobre Italia, que venció 3-1 a Turquía.

Bélgica, tercera en la tabla, quedó a cuatro puntos de Francia. Turquía no ha sumado puntos.

Zidane inició su etapa al frente como técnico de Francia con victorias sobre Turquía y Bélgica antes de empatar con Italia en su debut en casa el viernes.

Francia aún no asegurado su plaza en los cuartos de final. Hubiera garantizado uno de los dos primeros puestos del grupo si vencía a Bélgica e Italia no lograba derrotar a Turquía.

En el Stade de France, Bélgica se adelantó a los 35 minutos. Dodi Lukébakio superó la trampa del fuera de juego para recibir el pase en profundidad de Roméo Lavia, encaró en un mano a mano al debutante Guillaume Restes y elevó el balón por encima del arquero francés para depositarlo al fondo de la red.

Désiré Doué por fin empató para Francia a los 77 con un disparo rasante al ángulo inferior derecho, y Les Bleus consiguieron el gol de la victoria de una manera algo extraña cuatro minutos después.

Maarten Vandevoordt parecía listo para atajar el remate de Rayan Cherki, pero el balón golpeó el pie del guardameta belga y rebotó hacia adentro tras pegar en su brazo izquierdo.

Michael Olise armó esa jugada y luego añadió dos goles en tres minutos para sentenciar el partido.

Primera victoria en casa en el regreso de Mancini

En Italia, Roberto Mancini también logró su primera victoria en casa. Comenzó su segunda etapa en el banquillo italiano con una derrota en Roma ante Bélgica, antes de actuaciones alentadoras como visitante contra Turquía —donde la Azzurri ganó 4-1— y Francia.

Turquía venía de marcar apenas un gol y encajar ocho en sus tres partidos. También acusaron bajas importantes, pero arrancó mejor en Bolonia.

Sin embargo, Italia se puso en ventaja en un contragolpe a los 26. Gianluca Scamacca intentó bajar un centro y el balón rebotó en el hombro de un defensor turco antes de caerle favorablemente de nuevo a Scamacca, que lo empalmó de volea para marcar tras pegar en la parte inferior del travesaño.

Aral Şimşir empujó un merecido empate para Turquía a los 61, pero Italia volvió a adelantarse apenas tres minutos después, cuando Riccardo Calafiori cabeceó un tiro libre de Nicolò Barella.

Pio Esposito selló la victoria en los minutos finales al empujar a la red el disparo de Alessandro Romano.

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FUENTE: AP