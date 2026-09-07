americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Zheng Qinwen levanta otro 0-5 y vence a Iga Swiatek para avanzar a cuartos del US Open

NUEVA YORK (AP) — Zheng Qinwen protagonizó otro acto de superviviencia en el Abierto de Estados Unidos tras verse 5-0 abajo por segundo partido consecutivo, y esa remontada la condujo a los cuartos de final.

Qinwen Zheng celebra tras vencer a Iga Swiatek en los octavos de final del US Open, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)
Qinwen Zheng celebra tras vencer a Iga Swiatek en los octavos de final del US Open, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

La campeona olímpica de China venció el lunes 7-5, 6-3 a la octava preclasificada Iga Swiatek para convertirse en la primera jugadora procedente de la fase de clasificación en alcanzar las ocho mejores en Flushing Meadows desde que Emma Raducanu atrapó el título en 2021.

Dos días después de estar 5-0 abajo en el tercer set antes de ganar los últimos siete juegos para fulminar a Madison Keys por 1-6, 7-6 (3), 7-5, Zheng cedió rápidamente los primeros cinco juegos ante Swiatek, campeona del US Open de 2022.

“Supongo que remontar un 0-5 no fue suerte, eso es todo lo que puedo decir”, comentó Zheng.

Swiatek no pudo concretar dos puntos de set cuando sacaba con 5-1 y Zheng salvó otro cuando Swiatek sirvió con ventaja de 5-3. Zheng explicó que estaba tan concentrada en cada punto que incluso se olvidó del marcador.

Zheng fue cuartofinalista del torneo en 2023 y 2024, pero tras una cirugía en el codo tuvo que pasar por la fase de clasificación este año para acceder al cuadro principal. El título de Raducanu hace cinco años la convirtió en la primera jugadora procedente de la clasificación en ganar un título de Grand Slam en la era abierta, que se remonta a 1968.

Swiatek llegaba con un registro de 7-1 ante Zheng, con la única derrota hace dos años en las semifinales olímpicas en París. Aquel día, Zheng remontó un 4-0 en contra en el segundo set para cortar la racha de 25 victorias consecutivas de Swiatek en Roland Garros, donde ha ganado cuatro títulos del Abierto de Francia.

Zheng se medirá en cuartos de final con la dos veces campeona Naomi Osaka o con la segunda preclasificada Elena Rybakina.

Mirra Andreeva, la reinante campeona de Roland Garros, remontó para derrotar a la 24ta preclasificada Anastasia Potapova por 5-7, 6-4, 6-3, y la quinta preclasificada enfrentará a la cuarta Coco Gauff o a la 14ta Iva Jovic. Las dos estadounidenses se enfrentan el lunes por la noche en el partido inaugural de la sesión nocturna.

___

Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

EMERGENCIA EN MIAMI: cinco muertos tras accidente de avión de carga de Amazon en el aeropuerto

EMERGENCIA EN MIAMI: cinco muertos tras accidente de avión de carga de Amazon en el aeropuerto

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

El Cangrejo habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

"El Cangrejo" habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter