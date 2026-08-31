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Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

BUENOS AIRES (AP) — El astro Lionel Messi ha decidido poner punto final a su etapa como jugador de la selección de Argentina a los 39 años y tras casi dos décadas defendiendo la casaca Albiceleste.

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)
ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner) AP
ARCHIVO - Lionel Mesi celebra la victoria de Argentina ante Países Bajos en los cuartos de final del Mundial, el 10 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Ricardo Mazalán)
ARCHIVO - Lionel Mesi celebra la victoria de Argentina ante Países Bajos en los cuartos de final del Mundial, el 10 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Ricardo Mazalán) AP

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensñandolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección”, dijo el capitán del seleccionado en una carta publicada el lunes en Instagram.

El anuncio ocurre a casi dos meses de la derrota de Argentina en la final del último Mundial y a pocas semanas del fallecimiento del padre y representante del astro, Jorge Messi.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, manifestó Messi. “Les juró que siemore dejé todo”.

Messi debutó en el seleccionado mayor en 2006, pero el recorrido estuvo plagado de frustraciones hasta que en 2022 logró levantar la Copa del Mundo en Qatar.

En la carta, el actual capitán de Inter Miami no reveló hasta cuándo jugará en el fútbol profesional.

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