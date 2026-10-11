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Zheng gana el título en casa al vence a Andreeva en final del Abierto de China

BEIJING (AP) — La campeona olímpica Zheng Qinwen ganó su primer título en dos años al derrotar a la campeona del Abierto de Francia, Mirra Andreeva, por 7-5, 6-4 el domingo en la final del Abierto de China.

La china Zheng Qinwen posa con el trofeo tras ganar el Abierto de China al vencer a la rusa Mirra Andreeva el domingo 11 de octubre del 2026. (AP Foto/Achmad Ibrahim)
La china Zheng Qinwen posa con el trofeo tras ganar el Abierto de China al vencer a la rusa Mirra Andreeva el domingo 11 de octubre del 2026. (AP Foto/Achmad Ibrahim) AP

Zheng cerró el partido en su primera oportunidad de punto de partido, al sacar un as al lado del revés de Andreeva, antes de dejarse caer a la pista sollozando de emoción.

La clasificación de Zheng se desplomó debido a una lesión en el codo: pasó del cuarto lugar del ranking mundial el año pasado, el mejor puesto de su carrera, al número 54 y por lo que tuvo que recibir una invitación para disputar su torneo de casa.

Un brillante 2024 vio a Zheng alcanzar la final del Abierto de Australia, ganar el título individual de los Juegos Olímpicos de París en Roland Garros y, luego, conquistar en octubre el quinto título de su carrera en el circuito de la WTA en Japón.

Zheng, que ingresó como jugadora procedente de la fase previa en el Abierto de Estados Unidos en agosto, mostró que había recuperado su mejor nivel alcanzando los cuartos de final, tras remontar en dos ocasiones desventajas de 5-0 en partidos que ganó ante Madison Keys e Iga Swiatek.

Pese a la derrota, Andreeva está lista para subir al mejor puesto de su carrera, el número 3.

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