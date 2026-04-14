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Zelenskyy se reúne con Merz en Berlín mientras Ucrania busca más apoyo alemán contra Rusia

BERLÍN (AP) — El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se reunió en Berlín el martes con el canciller alemán, Friedrich Merz, cuyo país es uno de los mayores apoyos de Ucrania, mientras Kiev lucha por derrotar la invasión total de Rusia, que ya va por su quinto año.

El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, para consultas entre sus gobiernos en Berlín, Alemania, el 14 de abril de 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)
El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, para consultas entre sus gobiernos en Berlín, Alemania, el 14 de abril de 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) AP

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, también mantenía conversaciones con su homólogo, Mykhailo Fedorov, el exresponsable ucraniano de transformación digital que asumió su nuevo cargo en enero y a quien se atribuye el impulso de la tecnología de drones militares.

Los esfuerzos encabezados por Estados Unidos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania se han ido apagando recientemente, mientras la guerra con Irán acapara la atención del gobierno de Trump, aunque Tammy Bruce, la embajadora adjunta de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, dijo al Consejo de Seguridad de la ONU el lunes que Washington “seguirá presionando para lograr un fin negociado y duradero” de la guerra.

Analistas y funcionarios occidentales afirman que Ucrania ha registrado en los últimos meses éxitos en el campo de batalla contra el ejército más grande de Rusia al desbaratar una ofensiva de primavera iniciada por Rusia con la llegada del buen tiempo, a medida que los campos se secan y el nuevo follaje en las líneas de árboles ofrece más cobertura.

Mientras tanto, los drones y misiles de largo alcance que Kiev diseña y produce están golpeando repetidamente instalaciones petroleras y plantas manufactureras en lo profundo de Rusia.

“Ucrania está en una situación mucho mejor que en cualquier etapa de esta guerra horrible”, dijo el lunes el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en la Brookings Institution en Washington.

Stubb sostuvo que Ucrania “está por delante desde una perspectiva militar”, y señaló que el mes pasado Ucrania disparó más drones y misiles contra Rusia que los que Rusia lanzó contra Ucrania.

Moscú también ha afirmado avances en el campo de batalla. No fue posible verificar de manera independiente las afirmaciones de cada bando.

Rusia ocupa alrededor del 20% de Ucrania. Eso incluye la península de Crimea, de la que Rusia se apoderó en 2014.

Ucrania está desesperadamente falta de dinero y necesita un préstamo prometido de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) de la Unión Europea. Eso estaba siendo bloqueado por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, pero su derrota en las elecciones del fin de semana podría destrabar la suma.

Kiev también depende en gran medida de la inteligencia de Estados Unidos para la selección de objetivos dentro de Rusia y necesita sistemas de defensa antiaérea más sofisticados, de fabricación estadounidense, para detener los ataques con misiles rusos contra su red eléctrica. Zelenskyy teme que si la guerra con Irán se prolonga, eso pueda erosionar el apoyo vital de Estados Unidos a Kiev.

Además, el ejército ucraniano carece de efectivos, al enfrentar unas 200.000 deserciones de tropas y la evasión del reclutamiento por parte de alrededor de 2 millones de personas, según dijo en enero Fedorov, el ministro de Defensa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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