Zelenskyy envía delegación a EEUU para reanudar conversaciones

Un estudiante de una academia de sistemas de defensa aérea de Ucrania lanza un dron en unas maniobras, en la región de Kiev en Ucrania, el 19 de marzo del 2026. (AP foto/Efrem Lukatsky) AP

Las conversaciones trilaterales, que aún no han producido ningún avance, han estado paralizadas mientras la guerra con Irán ha dominado la atención internacional.

Zelenskyy está interesado en recuperar el impulso de las negociaciones y señaló a última hora del jueves que había enviado representantes a Estados Unidos para una reunión prevista para el sábado. La Casa Blanca no confirmó ninguna reunión.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Rusia no estará presente en esas conversaciones. Indicó que todavía no se han acordado la fecha ni el lugar de una nueva reunión trilateral.

“La pausa es temporal, esperamos que sea temporal con respecto a la continuación del formato trilateral”, expresó.

Funcionarios de Europa occidental han acusado repetidamente durante el último año al presidente ruso Vladímir Putin de dilatar las negociaciones mientras intenta aprovechar la iniciativa en el campo de batalla de su ejército y capturar más territorio ucraniano. Las fuerzas rusas controlan casi el 20% de Ucrania.

El más reciente conflicto en Oriente Medio ha desviado la atención internacional de la difícil situación de Ucrania.

Al mismo tiempo, Rusia está obteniendo una ganancia financiera inesperada gracias a una exención temporal de Estados Unidos a las sanciones petroleras, mientras Ucrania sufre una desesperada falta de efectivo y aún espera un préstamo de 90.000 millones de euros (103.000 millones de dólares) prometido por la Unión Europea.

Kiev también podría recibir menos de los misiles avanzados de defensa aérea que necesita para repeler los ataques aéreos rusos, a medida que la guerra con Irán agota las reservas.

Se espera ampliamente que Putin lance nuevas ofensivas a medida que mejore el clima en Ucrania, lo que aumentaría aún más la presión sobre Kiev.

Ucrania se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de interceptores de drones y Zelenskyy espera aportar experiencia a países árabes del Golfo Pérsico que han sido blanco de los Shahed iraníes, a cambio de misiles de defensa aérea.

Un equipo de altos funcionarios ucranianos ha visitado la región del Golfo en los últimos días.

“Hay un entendimiento sobre qué nuevos acuerdos de seguridad se pueden alcanzar con países de la región”, indicó el jueves Zelenskyy en un mensaje nocturno.

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La corresponsal Michelle Price contribuyó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP