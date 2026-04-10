americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Zelenskyy dice que Ucrania derribó drones Shahed en países de Oriente Medio durante guerra de Irán

KIEV, Ucrania (AP) — Personal militar ucraniano derribó drones Shahed de fabricación iraní en varios países de Oriente Medio durante la guerra con Irán, afirmó el presidente Volodymyr Zelenskyy, quien describió las operaciones como parte de un esfuerzo más amplio para ayudar a sus socios a contrarrestar las mismas armas que Rusia utiliza en Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante una entrevista con The Associated Press, el sábado 4 de abril de 2025, en Estambul. (AP Foto/Khalil Hamra)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante una entrevista con The Associated Press, el sábado 4 de abril de 2025, en Estambul. (AP Foto/Khalil Hamra) AP

Zelenskyy hizo su primer reconocimiento público de las operaciones en declaraciones a periodistas, que se realizaron el miércoles y estuvieron bajo embargo hasta el viernes.

Zelenskyy afirmó que las fuerzas ucranianas participaron en operaciones activas en el extranjero con drones interceptores de producción nacional, los cuales ya fueron probados en combate.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.

Destacados del día

🚨 APAGÓN MASIVO EN CUBA: nuevo fallo deja a varios municipios de La Habana sin electricidad

🚨 APAGÓN MASIVO EN CUBA: nuevo fallo deja a varios municipios de La Habana sin electricidad

TRAGEDIA EN DORAL: DOS ESTUDIANTES MUEREN TRAS ACCIDENTE EN TESLA QUE SE INCENDIÓ

TRAGEDIA EN DORAL: DOS ESTUDIANTES MUEREN TRAS ACCIDENTE EN TESLA QUE SE INCENDIÓ

La primera dama Melania Trump llega para hablar con los periodistas el jueves 9 de abril de 2026, en el vestíbulo principal de la Casa Blanca, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Melania Trump declara en la Casa Blanca que desconocía los crímenes de Jeffrey Epstein

Pareja cubana de Miami es arrestada por estafa de $200 mil con Rolex falsos y crucero inexistente

Pareja cubana de Miami es arrestada por estafa de $200 mil con Rolex falsos y crucero inexistente

Hija de Fidel Castro pide cambio de régimen en Cuba y lanza fuerte crítica al sistema vigente

Hija de Fidel Castro pide cambio de régimen en Cuba y lanza fuerte crítica al sistema vigente

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter