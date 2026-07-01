Zelenskyy dice que Ucrania atacó una refinería rusa por 2ª vez en una semana

En esta imagen, tomada de un video distribuido por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 30 de junio de 2026, un lanzacohetes ruso TOS-1 Solntsepyok dispara un proyectil hacia posiciones ucranianas. (Servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP) AP

Los ataques de largo alcance casi diarios contra instalaciones petroleras rusas han provocado una crisis de combustible y han incrementado la presión política sobre el Kremlin, mientras la invasión total de Rusia a su país vecino está ya en su quinto año.

Zelenskyy afirmó en redes sociales que la refinería de Ufa es uno de los mayores productores de lubricantes de Rusia y está a más de 1.000 kilómetros (600 millas) de Ucrania.

Además, señaló que Kiev atacó una planta que produce componentes de misiles en la región de Penza, al sureste de Moscú, a unos 500 kilómetros (300 millas) de suelo ucraniano.

Las autoridades rusas no confirmaron los ataques, que no pudieron verificarse de manera independiente. El Ministerio de Defensa de Rusia reportó que interceptó 179 drones ucranianos sobre 16 regiones del país, la Crimea anexionada y aguas del mar de Azov y del mar Negro.

El gobernador de Penza, Oleg Melnichenko, se limitó a decir que los restos de un dron derribado causaron daños una línea eléctrica y cayeron sobre un edificio en construcción.

Los drones y misiles desarrollados y fabricados en Ucrania han estado golpeando durante meses instalaciones petroleras rusas, incluidas refinerías, terminales, depósitos de almacenamiento y estaciones de bombeo de oleoductos.

Muchas regiones de Rusia, uno de los mayores productores de energía del mundo, han introducido medidas de racionamiento de combustible.

Según funcionarios occidentales, Ucrania ha desarrollado nuevo armamento y en los últimos meses ha obtenido una ventaja. Sus ataques contra rutas de suministro por detrás de la línea del frente han privado al ejército ruso de impulso en el campo de batalla, de acuerdo con funcionarios y analistas.

“Los rusos ahora tienen grandes problemas para llevar infantería a la línea del frente y abastecerla”, declaró el miércoles el ministro ucraniano de Defensa, Mykhailo Fedorov.

Ucrania ve un creciente interés en su tecnología militar

Ucrania se ha convertido en un proveedor de tecnología militar que buscan países de todo el mundo, especialmente en lo relativo a drones.

Ante el temor de los países europeos a las posibles ambiciones territoriales de Moscú más allá de Ucrania, sus líderes han descrito a Kiev como un baluarte contra los avances rusos.

Ucrania “se está convirtiendo en un proveedor de seguridad para toda Europa”, indicó el ministro de Defensa de Suecia, Paul Jonsson, en Kiev, donde mantuvo conversaciones con Fedorov.

Ucrania firmó un acuerdo el martes para que Suecia le proporcione aviones de combate Gripen que ayudarán a detener las aeronaves rusas que transportan potentes bombas planeadoras, explicó Fedorov.

Por su parte, Jonsson señaló que los países europeos quieren que Ucrania se integre en las defensas euroatlánticas, aunque su entrada en la OTAN ha sido un tema polémico y probablemente se debatirá en la cumbre de la alianza en Turquía la próxima semana.

“Cuanto antes ocurra, mejor será para ustedes, y también mejor para nuestra seguridad y prosperidad”, dijo Jonsson en una conferencia de prensa.

Ucrania también quiere unirse a la Unión Europea, aunque ese proceso podría demorarse años. Zelenskyy llegó el miércoles a Irlanda, que ostenta la presidencia rotatoria del bloque.

“Ucrania demuestra cada día que merece ser un socio igualitario de nuestro hogar europeo común. Y esperamos que durante la presidencia de Irlanda del Consejo de la Unión Europea podamos lograr avances tangibles en el camino hacia la membresía y abrir todos los grupos de negociación”, manifestó el presidente.

Ataques rusos matan a tres civiles ucranianos

Los ataques rusos de largo alcance contra Ucrania continuaron, y el miércoles se reportó la muerte de tres civiles.

Un dron ruso impactó un autobús en la región sureña de Jersón, mató a dos personas e hirió a otras seis, informó el jefe regional Oleksandr Prokudin.

Según autoridades regionales, una mujer de 43 años falleció y tres personas resultaron heridas —entre ellas una mujer embarazada de 35 años— cuando Rusia atacó durante la noche cinco gasolineras en la región central de Dnipropetrovsk.

Las fuerzas rusas han atacan cada vez más gasolineras ucranianas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP