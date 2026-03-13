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Zelenskyy critica exención de 30 días de EEUU a sanciones al petróleo ruso

PARÍS (AP) — El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó el viernes que la exención de 30 días de Estados Unidos a las sanciones sobre el petróleo ruso en medio de la guerra con Irán “no es la decisión correcta” y no ayudará a poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que ya supera los cuatro años.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, izquierda, posa al lado de su homólogo francés Emmanuel Macron durante una rueda de prensa conjunta tras una reunión bilateral en el Palacio del Elíseo en París, el viernes 13 de marzo de 2026. (Ludovic Marin/Pool Photo vía AP)
El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, izquierda, posa al lado de su homólogo francés Emmanuel Macron durante una rueda de prensa conjunta tras una reunión bilateral en el Palacio del Elíseo en París, el viernes 13 de marzo de 2026. (Ludovic Marin/Pool Photo vía AP) AP

“Este alivio por sí solo por parte de Estados Unidos podría proporcionarle a Rusia unos 10.000 millones de dólares para la guerra”, sostuvo Zelenskyy durante una conferencia de prensa con el presidente francés Emmanuel Macron. “Esto ciertamente no ayuda a la paz”.

“Creo que, en todo caso, levantar las sanciones conducirá a un fortalecimiento de la posición de Rusia", declaró Zelenskyy en su visita a París. "Gasta el dinero de las ventas de energía en armas, y todo esto luego se usa contra nosotros”.

“Por lo tanto, en última instancia, levantar las sanciones sólo para que después haya más drones volando hacia ti es, en mi opinión, no es la decisión correcta”, añadió.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves una exención de 30 días a las sanciones sobre el petróleo ruso. La medida busca liberar cargamentos rusos varados en el mar y aliviar la escasez de suministro causada por la guerra con Irán.

Analistas señalan que el alza descontrolada de los precios del petróleo debido a bloqueos de producción en el golfo Pérsico está beneficiando a la economía rusa. Moscú depende en gran medida de los ingresos petroleros para financiar su invasión, y las sanciones se habían convertido en un obstáculo cada vez mayor.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Moscú y Kiev que buscan detener el mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial están en pausa debido a la guerra con Irán, aunque podrían reanudarse la próxima semana, según Zelenskyy.

Macron señaló que las amplias sanciones contra Rusia siguen vigentes pese a la exención temporal de Estados Unidos.

Las exenciones anunciadas por Estados Unidos en los últimos días son “limitadas” y “adoptadas de manera excepcional”, indicó Macron.

“No revierten de forma amplia ni permanente las sanciones que ellos mismos decidieron aplicar”, añadió.

Canciller alemán considera “incorrecta” la exención de sanciones de EEUU al petróleo ruso

Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz adoptó una postura más crítica.

Mers indicó el viernes que durante una reunión a principios de esta semana de jefes de Estado y de gobierno del Grupo de los Siete se abordó con el presidente estadounidense Donald Trump el tema del petróleo ruso y los suministros de gas natural licuado.

“Seis miembros del G7 expresaron una postura muy clara de que esto (eximir a Rusia de sanciones) no es la señal correcta que se debe enviar”, manifestó Merz durante una visita a Noruega. “Nos enteramos esta mañana de que el gobierno de Estados Unidos aparentemente decidió lo contrario. Una vez más, creemos que es una decisión equivocada”.

“Actualmente hay un problema de precios, pero no un problema de suministro. Y en ese sentido, me gustaría saber qué motivos adicionales llevaron al gobierno de Estados Unidos a tomar esta decisión”, añadió Merz.

Ucrania ofrece su experiencia en drones

Ucrania se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de drones interceptores, y Kiev está ofreciendo su experiencia a Estados Unidos y a sus socios del Golfo para la guerra en Oriente Medio, con la esperanza de recibir a cambio armamento de alta gama que no puede fabricar en su territorio.

Pero Trump rechazó la oferta de ayuda de Ucrania a Estados Unidos en declaraciones emitidas el viernes.

“No, no necesitamos su ayuda en defensa contra drones”, dijo Trump en el programa “Brian Kilmeade Show” de Fox News Radio.

Zelenskyy había declarado el jueves que Ucrania está a la espera de la aprobación de la Casa Blanca para un acuerdo sobre la producción de drones probados en combate.

En París, afirmó que Kiev había recibido una solicitud de asistencia de Washington para el combate con drones. La causa de la discrepancia entre las declaraciones de ambos líderes no queda clara de momento.

Zelenskyy dijo que Ucrania ha recibido solicitudes de seis países para asistencia con drones. Ya ha enviado equipos de expertos a tres países, precisó, sin identificarlos.

Zelenskyy señaló que proporcionar interceptores no era suficiente para ayudar a combatir los ataques con drones. Las fuerzas armadas ucranianas tienen experiencia en el despliegue de los sistemas, explicó.

“Debe haber un trabajo adecuado y sistemático con radares y con todo el sistema de defensa aérea”, afirmó Zelenskyy. “Ucrania está lista para compartir esta experiencia en favor de la seguridad de esos socios que nos están ayudando”.

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Novikov reportó desde Kiev, Ucrania. El periodista de The Associated Press Kostya Manenkov contribuyó a este despacho desde Talin, Estonia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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