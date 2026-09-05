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Yusei Kikuchi lanza 6 entradas en blanco y guía a AngeIinos a victoria 6-1 ante Piratas

PITTSBURGH (AP) — Yusei Kikuchi lanzó seis entradas sin permitir carreras y consiguió su primera victoria de la temporada, mientras que los Angelinos de Los Ángeles doblegaron 6-1 a los Piratas de Pittsburgh.

El japonés Yusei Kikuchi, de los Angelinos de Los Ángeles, hace un lanzamiento en el encuentro ante los Piratas de Pittsburgh, el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Tom E. Puskar)
El japonés Yusei Kikuchi, de los Angelinos de Los Ángeles, hace un lanzamiento en el encuentro ante los Piratas de Pittsburgh, el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Tom E. Puskar) AP

Kikuchi (1-5) permitió cinco hits y otorgó tres bases por bolas, además de recetar seis ponches, en su tercera apertura desde que regresó el 23 de agosto tras una inflamación en el hombro izquierdo que lo mantuvo fuera desde finales de abril.

El lanzador de 35 años y dos veces elegido al Juego de Estrellas, no ganaba desde su última apertura de la temporada pasada, cuando permitió una carrera durante cinco entradas en la victoria de los Angelinos por 3-2 sobre los Reales el 24 de septiembre de 2025.

El abridor de los Piratas, Braxton Ashcraft (14-6), ponchó a nueve, pero permitió tres carreras con siete hits en cinco entradas. El derecho de 26 años ponchó a siete y permitió un hit en 3 1/3 entradas antes de que Wade Meckler conectara un doble a la zona poco profunda del jardín izquierdo con un out en la cuarta.

El venezolano Moisés Ballesteros pegó un sencillo con dos outs que pasó por debajo del guante del segunda base Nick Gonzales, lo que permitió que Meckler anotara desde segunda.

Josh Lowe abrió la quinta con un batazo de 410 pies al jardín central para su 11mo jonrón de la temporada. El dominican oDenzer Guzman siguió con un sencillo al prado izquierdo, avanzó a segunda con el toque de sacrificio de Adam Frazier y amplió la ventaja a 3-0 al anotar con el primero de los tres sencillos de Zach Neto.

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